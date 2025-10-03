'Dragon Ball' tiene un nuevo anime a la vista. La historia de Goku no ha terminado con la muerte de Akira Toriyama y hay "varias cosas en marcha"

A pesar de que Akira Toriyama nos dejase el año pasado, no parece que 'Dragon Ball' vaya a terminarse... O al menos no inmediatamente. Su legado sigue muy vivo y aún quedan muchas historias con Goku que contar, y los propios responsables de la franquicia ya han confirmado que hay más proyectos en marcha.

Aún no ha llegado el final

Akio Iyoku, el productor de 'Dragon Ball' y presidente de Capsule Corporation Tokyo, quienes en teoría se encargan de los futuros proyectos de la franquicia, ha confirmado que hay más anime por delante. Lo ha hecho en una entrevista reciente, confirmando que 'Dragon Ball' está avanzando pasito a pasito pero que no se han parado en ningún momento.

"¿Os lo pasasteis bien viendo 'Daima'? Siguiendo con esta obra, por supuesto, estamos trabajando muy duro para avanzar con varias cosas que hay en marcha", dijo Iyoku, como recogen desde DbsHype. "La serie de 'Dragon Ball' continuará desde aquí también, así que por favor, seguid esperándola con ganas".

Ahora bien, Iyoku no ha soltado prenda sobre cuándo podremos ver estos nuevos proyectos... Y también deja más preguntas que respuestas. Porque ya de entrada no ha confirmado si lo que se viene es el ansiado retorno de 'Dragon Ball Super' o se optará por un anime original al estilo de 'Dragon Ball Daima'.

Y es que dentro del antiguo núcleo de Toriyama la verdad es que 'Daima' no terminó de encantar, porque hasta su antiguo editor se refirió al reciente anime como "una basura". Aún así, fue un anime que funcionó muy bien a nivel de audiencias tanto en Japón como a nivel internacional, porque al fin y al cabo pudimos seguirla a través de varias plataformas de streaming, y ha sentado un nuevo precedente exitoso para la franquicia.

Obviamente, la continuación de 'Super' sería el paso lógico, porque al fin y al cabo aún quedan unas cuantas sagas del manga por adaptar y la promesa de que "la serie continuará" debería zanjar el tema. Pero claro, con el pifostio que hay ahora mismo liado por los derechos de la franquicia habrá que ver qué sale de ahí y especialmente cuándo. En cualquier caso, sabemos que hay planes para hacer más animes, películas y videojuegos de aquí a diez años, solo que hay que seguir esperándolos.

Lo que parece quedar claro es que, aún sin Akira Toriyama, 'Dragon Ball' no se va a ir a ninguna parte. Aunque las cosas de palacio vayan despacio, podemos esperar el regreso del manga de 'Dragon Ball Super' y más series de anime en el futuro, aunque por ahora sus responsables se estén guardando la sorpresa.

