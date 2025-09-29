Así se creó 'Dragon Ball Super'. Toyotaro desvela cómo era trabajar con Akira Toriyama y empezó a volar en solitario tras el Torneo del Poder

Durante muchísimos años parecía que 'Dragon Ball' había llegado a su final, especialmente después de que 'Dragon Ball GT' dividiese y desencantase a los fans. Pero en 2015 llegó 'Dragon Ball Super' para revivir de nuevo la franquicia y arrancar una nueva etapa, aunque en este caso Akira Toriyama le cedió los lápices a Toyotaro.

Codo con codo con el maestro

'Dragon Ball Super' abrió el camino para el lado más cósmico de la franquicia, y se ve que Akira Toriyama se quitó algunas espinitas que se le habían quedado pendientes en el pasado. Eso sí, aunque al principio el creador de Goku estaba más involucrado supervisando el manga, poco a poco fue dejando más a Toyotaro a su aire según avanzó la historia.

El mangaka ha hablado recientemente de cómo era su relación con Toriyama y el proceso de creación de 'Dragon Ball Super'. Específicamente, los dos colaboraron estrechamente hasta el arco del Torneo del Poder, que Toriyama revisaba y una vez hacía cambios o los aprobaba Toyotaro procedía a dibujar las páginas.

"Trabajé con los guiones originales del maestro Toriyama hasta el arco del Torneo del Poder", dijo Toyotaro en una entrevista. "Le mostraba lo que había dibujado, y cuando le daba el visto bueno lo continuaba, pero después del arco del Torneo del Poder, escribí yo solo el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica. Le mostré el escenario al maestro Toriyama para ver si lo aprobaba, y después de eso empecé a dibujar basándome en lo que había escrito."

"Después de eso, le mostraba mis 45 páginas (de cada capítulo), y una vez que las aprobaba seguía adelante", continuó Toyotaro, explicando el proceso de publicación mensual. "Para el Arco de Granola, el maestro Toriyama escribió parte del argumento, y yo seguí construyendo sobre eso para dibujar el manga"

Toyotaro explicó que la forma de trabajo variaba dependiendo del arco. A veces Toriyama estaba menos involucrado en el guión y tan solo ofrecía correcciones puntuales, como la manera en la que deberían hablar los personajes, o anotaciones sobre el dibujo, aunque no siempre había necesidad de cambios. En cualquier caso, Toyotaro reconoce que siempre estaba dispuestos a escucharle y estaba contento con cualquier corrección que quisiera hacer.

"¡Estaba viendo mis dibujos! Siempre me hacía feliz recibir sus correcciones. Me preocupaba que simplemente estuviese dejando las cosas correr, pero siempre me ponía contento cuando enviaba correcciones", admitió el dibujante.

Se ve que poco a poco Toriyama fue confiando más en Toyotaro para desarrollar 'Dragon Ball Super', aunque ahora el futuro del manga está en vilo. Toyotaro ya se ha hecho cargo en solitario del capítulo más reciente centrado en Goten y Trunks, pero mientras se resuelve todo el berenjenal de los derechos tendremos que esperar para ver si definitivamente puede volar en solitario.

