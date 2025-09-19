"Dragon Ball Daima fue una basura": el antiguo editor de Akira Toriyama no tiene pelos en la lengua y carga contra el anime más reciente de la saga

El editor Kazuhiko Torishima ya era una eminencia dentro del mundo de 'Dragon Ball' porque fue uno de los editores más importantes en la carrera de Akira Toriyama. Aunque en el último año también se ha convertido en una figura un tanto polémica porque no tiene pelos en la lengua para hablar de la industria y cada vez que habla sube el pan.

No es el futuro que esperábamos

Hace nada Torishima saltó al ruedo a criticar el parque temático de 'Dragon Ball' que se está construyendo en Arabia Saudí. Y ahora no se ha cortado un pelo para criticar las entregas más recientes de la saga, porque se ve que no está demasiado ilusionado con lo que tiene que ofrecer la franquicia últimamente.

Durante la sesión más reciente del podcast KosoKoso, Torishima dijo que si de él dependiera produciría un anime centrado en Vegeta, algo que los fans sí que querrían ver de verdad. Y respecto a 'Dragon Ball Daima', la serie más reciente protagonizada por Goku, no tuvo nada bonito que decir.

"Haría algo con una historia de Vegeta en vez de más 'Dragon Ball Super'. 'Dragon Ball Daima' fue una basura de anime", sentenció el editor. "Si vas a hacer un anime así, hazlo de Vegeta. Creo que la gente querría verlo, en Francia les encantaría".

La verdad es que el anime de 'Dragon Ball Daima' dividió a los fans, porque fue una aventura sencillita con mucho fanservice sin una gran relevancia argumental dentro de la saga (y que de hecho reventó el canon en varias ocasiones). Porque aunque marcó la última colaboración de Toriyama dentro de su obra y nos dio momentos muy épicos, también se quedó lejos del gran regreso de Goku que veníamos esperando.

Se ve que a Torishima tampoco le encanta el manga de 'Dragon Ball Super' ni el rumbo editorial que está tomando, y criticó la narrativa y el dibujo explicando que "la persona al mando de la edición no entiende cómo se dividen las viñetas, cómo se guían los ojos, cómo se divide la información... Así que no pueden corregirlo. Cuando está terminado y está dibujado, piensan que es un manga". Después de tantos años en la industria, es difícil estar a la altura de lo que el editor espera.

