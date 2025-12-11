Sigourney Weaver, sobre 'Avatar 3': "Todo el mundo debería verla dos veces, y no creo que puedas decir eso de muchas películas"

Arranca la cuenta atrás para el estreno de 'Avatar: Fuego y ceniza' y Sigourney Weaver ha vuelto a situarse en el centro de la conversación. Con casi cinco décadas de carrera a sus espaldas, una filmografía que abarca iconos como 'Alien', 'Los cazafantasmas' o las dos películas más taquilleras de la historia, y una trayectoria construida a base de talento, riesgo y convicción, la actriz ha repasado su vínculo con James Cameron, su relación con la tecnología que ha revolucionado la saga 'Avatar' y la visión que tiene hoy de su oficio.

Hija de una familia ligada al espectáculo, formada en Stanford y en Yale, y con el aura atemporal de una intérprete que nunca ha dejado de evolucionar, Weaver se acerca a sus 75 años con el mismo entusiasmo que transmitía en su debut.

El arte de seguir sorprendiendo

En una conversación con Vanity Fair, la actriz confirma que sigue sintiéndose como una exploradora dentro del cine, alguien capaz de convertirse en "un pájaro, un guerrero o Eleanor Roosevelt" y de recordarle al público por qué su figura continúa siendo esencial en la industria.

La actriz reconoce que, pese a estrenar pronto 'Avatar: Fuego y ceniza', todavía no ha visto el resultado final de la película, pero es algo que no le preocupa: está acostumbrada a que los procesos de posproducción de Cameron se estiren hasta el último minuto. Lo dice entre risas, con la familiaridad de quien conoce al director desde Aliens y sabe que las apuestas en torno a él siempre terminan cayendo del mismo lado: "Nunca apuestes contra Jim Cameron, porque perderás hasta la camisa". Para Weaver, el secreto del cineasta está en su carácter inconformista, su obsesión por avanzar y su capacidad para crear tecnología de cero con tal de llevar más lejos la experiencia del espectador.

Sobre el rodaje de 'Avatar' y el uso del performance capture para rodar los efectos especiales, Weaver admite que al principio solo pensaba en "lo mucho que pesaba el casco", pero pronto descubrió una libertad creativa inesperada. "Te conviertes en algo distinto a través de este proceso que parece una locura”, confiesa. Y asegura que esa tecnología, lejos de alejar al actor de su esencia, la potencia: "Es un poco como Peter Pan creyendo que puedes volar".

Al recordar la primera vez que leyó el guion de Avatar, lo hace con la misma incredulidad que sintió entonces: "Esto es imposible. No hay nada en esta página que se pueda hacer". Sin embargo, la reacción al ver el resultado fue inmediata: "me voló la cabeza", relata. Y al hablar de la nueva entrega, Weaver deja una de las frases más potentes de la entrevista:

"Todo el mundo debería ir (al cine) dos veces. Una para ver la película y otra ver el espectáculo. No creo que puedas decir eso de muchas películas"

Su lealtad al director se hace evidente cuando le preguntan por qué aceptó un proyecto tan arriesgado sin saber si era posible llevarlo a cabo. Weaver es tajante: "Si hay alguien con quien literalmente me iría a otro planeta, ese es James Cameron". Para la actriz, 'Avatar' no es ciencia ficción, sino una historia de aventuras que aborda la humanidad en contextos desconocidos y dice que las películas le inspiran la confianza de que, si la humanidad evita la tentación del caos, siempre puede encontrar soluciones a sus conflictos.

En lo personal, Weaver comparte una reflexión íntima sobre su trayectoria: al principio estaba desanimada, sin confianza y rodeada de gente que le aconsejaba renunciar. Por eso, considera que la inseguridad es una parte esencial del camino de cualquier actor: "Con el tiempo aprendes a hacer las paces con esa inseguridad”.

Finalmente, Weaver habla del entusiasmo que sintió al presentar 'The Mandalorian and Grogu' en la Comic-Con, sorprendida aún por el cariño del público. Después de casi medio siglo ante las cámaras, le sigue emocionando que miles de personas esperen con ganas su próximo trabajo. Una actitud que reafirma por qué sigue siendo una presencia imprescindible en Hollywood.

