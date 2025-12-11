El parque de atracciones vampírico más grande del mundo tendrá a Drácula de protagonista y llegará a Rumanía

Cuando Universal Epic Universe abrió este año, uno de los ganchos principales era su área de monstruos clásicos. Personajes como Dracula o el monstruo de Frankenstein han formado parte de la cultura popular desde hace décadas, y es un universo que se antoja perfecto para el mundo de los parques de atracciones.

Una apuesta más rotunda es la que quieren hacer en Rumanía, donde prometen para 2027 su Dracula Land. Localizado en Bucarest, supondrá el parque de atracciones de temática vampírica más grande del mundo. La inversión de 1.000 millones de euros se materializará en un lugar con seis áreas diferentes y 40 atracciones que mezclarán "aventura, narrativa y entretenimiento de primera clase para todas las edades".

Las áreas tematizadas estarán inspiradas en la clásica novela de Bram Stoker y toda su mitología. Así, los visitantes podrán monstarse en las montañas rusas de Transylvania, completar laberintos en Dracula's Castle, subirse a atracciones familiares en The Family Kingdom, sumergirse en la ambientación vitoriana de 'London Town' o en la de 'Port of New Orleans'. Las atracciones son solo el principio. Dracula Land será un resort propiamente dicho, con tres hoteles, lugares de restauración y de ocio como spas. En total, hablan de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Sus creadores no parecen querer quedarse atrás tampoco en lo tecnológico. La web incide en una plataforma digital que de alguna manera se complementará también con la experiencia tradicional de un parque. En específico se habla de experiencias gamificadas y multisensoriales, un metaverso e incluso su propia divisa llamada DraculaCoin, porque cuando uno piensa en una novela del siglo XIX, lo primero que se le viene a la cabeza son las criptomonedas claro. Habrá que ver si una cosa no se acaba comiendo a la otra.

Teniendo una larga historia detrás, Dracula se ha dejado ver aquí y allí en atracciones y experiencias tematizadas de todo el mundo. De la mencionada área de Epic Universe a la clásica dark ride Dracula's Castle en Lagoon Amusement Park y pasando por un cameo en el ya difunto Establo Maldito de PortAventura. Esta es hasta ahora la primera gran iniciativa de centrar toda la mitología del personaje en un sitio.

Imágenes: Dracula Land

En Espinof | "Es perfecta". Nadie conoce mejor esta atracción de Disneyland que el señor que la ha montado 15.000 veces

En Espinof | 'Los Simpson' tiene un episodio inédito imposible de encontrar que ni siquiera sus guionistas conocen, y en el que Homer acaba volando por los aires un país entero