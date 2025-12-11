Traducciones puñeteras, padres reticentes y leyes férreas. Cómo 'Harry Potter y la piedra filosofal' se convirtió en la puerta de entrada a una saga única

Cuando supimos que la saga literaria de 'Harry Potter' tendría una nueva adaptación para la pequeña pantalla, lo que menos imaginamos es que terminaría llevando el logotipo de Netflix en su cabecera —tampoco imaginamos que la J.K. nos fuese a salir tránsfoba, pero ese es otro tema—. De igual modo, cuando estrenó la primera película del mago británico, la gente de Warner no tenía claro del todo que fuese a convertirse en un fenómeno de masas.

Potter solo hay uno

Es, precisamente, 'Harry Potter y la piedra filosofal' el objeto de estudio de la nueva entrega de 'No es como las demás', en la que se repasan algunas de las grandes claves de una superproducción que creó una legión de fans —muchos ya parroquianos de la versión literaia— y que no estuvo exenta de grandes dificultades durante su proceso de gestación.

Estas empiezan por la más lógica de todas: elegir al actor protagonista. Antes de que Daniel Radcliffe terminase haciéndose con el rol de Potter —y de que asociemos al personaje de forma automática con tan solo escuchar su nombre—, los responsables del casting tuvieron en marcha un proceso que duró meses, con miles de niños leyendo fragmentos del libro frente a la cámara sin tener verdaderas opciones.

Y es que Radcliffe gustó mucho desde el principio, pero sus padres fueron reticentes a cargar ese peso sobre los hombros del chaval hasta que el director Chris Columbus logró convencerlos en persona. Eso sí, contar con menores de edad no hizo más fácil el rodaje, ya que la ley que tenía Inglaterra por aquél entonces solo permitía que actuasen cuatro horas al día y obligaba a que tuviesen tres de clase. Con o sin Daniel, fue un dolor de cabeza.

Si quieres conocer esta y muchas otras anécdotas sobre 'Harry Potter y la piedra filosofal', incluyendo por qué tuvieron que rodar dos veces ciertas escenas por culpa de un tema idiomático —sí, el título tiene algo que ver—, dale al play y échale un buen vistazo al nuevo vídeo de 'No es como las demás'.

