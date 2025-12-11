'Supergirl' presenta su impresionante tráiler. Milly Alcock brilla como la prima de Superman en la nueva DC de James Gunn

Por fin ha llegado el momento. Aquí os traemos el espectacular tráiler de 'Supergirl', la segunda aventura en la gran pantalla de la nueva DC de James Gunn. Ya tuvimos un aperitivo de la superheroína interpretada por Milly Alcock durante los últimos minutos de 'Superman', pero ahora le ha tocado el turno de asumir el protagonismo absoluto.

Escrita por Ana Nogueira, 'Supergirl' nos cuenta cómo Kara Zor-El celebra su 21 cumpleaños viajando por la galaxia acompañada de su perro Krypto. Por el camino se encontrará con una joven llamada Ruthye Marye Knoll y tendrá que hacer frente a una tragedia que la llevará a la búsqueda de una venganza mortal.

Otros detalles

Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, Ferdinand Kingsley y Jason Momoa como Lobo, un personaje que llevaba años queriendo interpretar, completan el reparto principal de 'Supergirl'. Y detrás de las cámaras tenemos a Craig Gillispie, máximo responsable de títulos como 'Yo, Tonya' o 'Cruella'.

La gran duda con 'Supergirl' será ver la reacción del público, pues Warner ya intentó una jugada parecida en 1984 con una película liderada por Helen Slater. El resultado fue un tremendo batacazo en taquilla que llevó a que hayan tenido que pasar más de 40 años hasta que el personaje ha vuelto a tener una película propia. Esperemos que a la versión de Mill Alcock le vaya mejor.

Por ahora, no nos queda otra que esperar, ya que el estreno exclusivo en cines de 'Supergirl' está previsto para el 26 de junio de 2026, siendo así la primera gran película de superhéroes del año. Y es que Marvel no lanzará la esperadísima 'Spider-Man: Brand New Day' hasta el 31 de julio.

