Hace 28 años se estrenó una joya imprescindible del cine de animación y una película con trasfondo real que marcó a toda una generación de espectadores

Durante el reinado de Disney en el terreno de la animación de los años 90, hubo una película que llegó como un soplo de aire fresco a la industria, dispuesta a competir de tú a tú con los clásicos del estudio. Estrenada en 1997 y dirigida por Don Bluth y Gary Goldman -antiguos animadores de la casa Disney-, 'Anastasia' convirtió un mito histórico en un musical vibrante, romántico y profundamente humano.

Con un apartado visual deslumbrante y una historia que mezcla aventura, memoria y amor, pasan los años y 'Anastasia' sigue siendo una obra capaz de conquistar tanto a niños como adultos. Su animación exquisita, su tono nostálgico y su inolvidable banda sonora la han mantenido viva en la memoria colectiva durante casi tres décadas. Y aunque los más pequeños quizá no comprendan del todo su trasfondo histórico, su encanto visual y emocional es universal.

Un clásico moderno

Lejos de ser un simple producto de Disney, 'Anastasia' demostró que la animación podía brillar fuera del estudio más poderoso de la industria. Bluth y Goldman dotaron al filme de una escala épica y una atención al detalle asombrosa: el San Petersburgo prerrevolucionario es majestuoso, el París de los años 20 respira romanticismo, y cada escena está impregnada de una riqueza cromática que todavía impresiona. La película, producida por 20th Century Fox fue todo un fenómeno y se coronó como un gran rival animado para Disney en la época.

Parte de su magia reside en las voces que dan vida a sus personajes en la versión original. Meg Ryan le aporta a Anya -la joven huérfana inspirada por la leyenda de la Gran Duquesa Anastasia de Rusia, que pudo escapar de la ejecución de su familia- una energía vibrante y emotiva, mientras que John Cusack hace de Dimitri, un pícaro entrañable con un toque de melancolía. A su lado brillan Angela Lansbury como la emperatriz María, Christopher Lloyd como el siniestro Rasputín y Hank Azaria como Bartók, el inolvidable murciélago.

Por otro lado, el guion combina historia y fantasía con un ritmo impecable. 'Anastasia' reimagina la tragedia de los Romanov en clave de cuento de hadas, transformando la búsqueda de identidad de su protagonista en un viaje de redención. Sus escenas en el Palacio Imperial, la huida a París y el enfrentamiento final forman parte de una travesía emocional que alterna la melancolía con el espíritu de aventuras.

Y finalmente, cabe destacar la banda sonora, que eleva la experiencia a otro nivel. Con la partitura de David Newman y las canciones de Lynn Ahrens y Stephen Flaherty, el filme nos regala unos números musicales inolvidables, con canciones que condensan el espíritu de la película. Todo ello encapsulado en una animación brillante que hace de 'Anastasia' un clásico imprescindible del cine de animación. Está en Disney+ y Movistar Plus+.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025