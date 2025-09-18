La abuela de 'Dandadan' está enganchadísima a un clásico de la televisión japonesa y el anime ya nos ha dejado varias referencias

Nos va a tocar despedirnos de 'Dandadan', que ha sido una dosis semanal de buen rollo, acción, romance y humor para parar un tren. A lo largo de todo el anime, y en especial en esta segunda temporada, hemos tenido referencias divertidísimas a 'Ranma 1/2' o 'Regreso al futuro', pero alguna que otra referencia solo la pillamos si estamos un poquito familiarizados con la televisión japonesa.

Un tesoro nacional

Momo Ayase está enamorada del actor Ken Takakura, y quizás su afición por los clásicos le viene de parte de su abuela Seiko. Y es que en 'Dandadan' ya nos han dejado claro que Seiko es muy fan de 'Bakatono', y que no se pierde un capítulo si puede evitarlo.

¿Qué es 'Bakatono'? Pues se trata del programa de sketches 'Shimura Ken no Bakatonosama', algo así como "El señor idiota de Ken Shimura", que se empezó a emitir en 1986 y concluyó con la muerte del actor en 2020 por complicaciones de COVID-19. Era un concurso de comedia en el que Shimura se disfrazaba de señor feudal y daba la bienvenida a diferentes invitados, en medio de gags y sketches.

A lo largo de 34 años, 'Bakatono' se convirtió en toda una institución en la televisión japonesa y en un programa de comedia con muchísimas situaciones ridículas y slapstick que ha mantenido a varias generaciones pegadas a la pantalla.

Y como el autor de 'Dandadan' Yukinobu Tatsu es muy de dejar referencias a la cultura pop japonesa en su obra, nos ha dejado claro el amor de Seiko por 'Bakatono'. Porque la abuela de Momo incluso llega a sentenciar que "Bakatono' es un tesoro nacional de Japón" y cuando se destruye su casa en la segunda temporada del anime lo que más lamenta perder es sus DVDs del programa.

