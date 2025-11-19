'Solo Leveling' tiene un live action inesperado en marcha. Así es el primer vistazo al nuevo Sung Jinwoo, aunque solo se le podrá ver de manera muy limitada

'Solo Leveling' es un fenómeno en expansión y sus responsables están sabiendo exprimirlo al máximo. El anime va en busca de su tercera temporada, aunque parece que todavía tardará en llegar, y también tiene una serie en acción real en marcha para Netflix.

Así que tendremos un Sung Jinwoo de carne y hueso, pero la versión de Netflix no va a ser la única.

Jinwoo On Ice!!!

Pues resulta que 'Solo Leveling' tiene otra adaptación en marcha, aunque esta vez será sobre hielo y en formato musical. Como reportan desde Anime News Network, la historia de Sung Jinwoo saltará al escenario y promete tener una escenografía puntera con coreografías, iluminación y proyecciones para recrear las batallas del anime.

El objetivo de esta adaptación musical es replicar la intensidad de la serie, combinando efectos digitales y la magia del teatro, con una producción muy potente que incluirá patinadores artísticos e intérpretes veteranos de la escena musical coreana. También se contará con antiguos y actuales miembros del esquipo nacional coreano de patinaje artístico y se espera que el musical de 'Solo Leveling' incluya escenas muy intensas, físicamente hablando, especialmente en las secuencias de acción.

El musical sobre hielo de 'Solo Leveling' se estrenará exclusivamente en Corea de Sur y tendrá un calendario muy limitado: tan solo estará en cartelera entre el 24 y el 31 de diciembre de 2026 en el MokDong Ice Rink de Seúl. Así que si queremos ver el musical de 'Solo Leveling', ya podemos ir preparando la agenda (y los billetes) para el viaje a Seúl.

Todavía faltan por confirmarse muchos miembros del reparto, aunque ya se está apostando fuerte por estas nueva adaptación. Chae-yeon Kim, del grupo K-Pop Triple S interpretará a Jin-Ah Sung, la hermana pequeña de Jin-Woo, con lo que quizás podemos esperar que otras personalidades del mundo del K-Pop también se sumen a la producción.

En Espinof | 'Solo Leveling' es el anime más visto de la historia de Crunchyroll pero su temporada 3 aún está pendiente de un hilo. El problema se encuentra en el propio anime

En Espinof | ¿Qué son las Puertas Rojas de 'Solo Leveling'? Cómo se diferencian de las puertas normales y por qué son tan peligrosas para los cazadores



