Netflix se marca un tanto histórico y ficha al estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man' para sus nuevos animes originales

Netflix se lo está montando muy bien en cuanto a anime, porque aunque no llega a los niveles masivos de Crunchyroll en cuento a estrenos poco a poco ha ido desarrollando un catálogo muy interesante con sus acuerdos con estudios de animación japoneses.

Ya ha fichado a Colorido y Ponoc para estrenar sus películas, Wit Studio ha ido dándoles animes originales como 'Moonrise' y 'El amor a través de un prisma'... Y ahora Netflix se ha marcado un tanto tremendo trayendo al redil a MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen' y ‘Chainsaw Man’.

Ampliamos la plantilla

En Netflix ya tenemos disponibles una buena cantidad de animes del estudio, como 'Dorohedoro' y 'Ranma 1/2', que además se estrenaron en exclusiva en la plataforma. Se ve que el idilio entre las dos compañías ha ido cada vez a mejor, porque ahora Netflix y MAPPA han cerrado un acuerdo para estrenar animes originales en exclusiva.

Esto es: historias completamente nuevas (como la película 'Maboroshi') y no basadas en una obra existente. Las dos compañías trabajarán juntas en estos nuevos proyectos para sacarles el máximo partido a nivel mundial, y estos nuevos animes originales se estrenarán global y exclusivamente en Netflix.

"Hemos trabajado con Netflix en varios proyectos en el pasado, pero esta ampliación de nuestra colaboración se basa en la creencia central de MAPPA de ser un estudio independiente, tanto creativamente como en los negocios" ha dicho Manabo Otsuka, el presidente y CEO de MAPPA, con el anuncio del acuerdo. "Los estudios japoneses deben liderar activamente cada paso, desde entender las necesidades de la audiencia global y desarrollar proyectos hasta llegar a los espectadores y expandir nuestros negocios".

Como recuerdan en su comunicado, más de la mitad de los usuarios de Netflix ya ven anime en la plataforma y este número se ha triplicado en los últimos cinco años. Desde MAPPA están tomando un enfoque bastante inusual respecto a otros estudios para ser lo más independiente posibles económicamente, incluso invirtiendo ellos mismos en sus producciones, y el año pasado les salió de miedo gracias a la película de 'Chainsaw Man', que fue una de los grandes bombazos de la taquilla.

Por ahora MAPPA no ha confirmado nuevos proyectos originales y andan a tope trabajando en las nuevas temporadas de 'Jujutsu Kaisen', 'Hell's Paradise', 'Dorohedoro', 'Oblivion Battery' y 'Chainsaw Man'. Eso sí, solamente en los últimos dos años estrenaron tres animes originales: 'Bucchigiri?!', 'Zenshuu' y 'Lazarus', con lo que es bastante probable que ya estén preparando nuevas series y películas por anunciar.

Así que por el momento solo nos queda esperar a ver qué se están guardando en la manga, aunque por lo menos sabemos que sus animes originales se podrán ver directamente en Netflix.

