Netflix se apunta otro tanto con el anime y cierra un acuerdo jugosísimo con Studio Ponoc, el estudio de 'The Imaginary' y 'Mary y la flor de la Bruja'

Durante años han venido sonando muchos nombres para el relevo generacional de Studio Ghibli una vez sus fundadores se retirasen, aunque ya sabemos que para Hayao Miyazaki eso de la jubilación no existe. Pero pocos nombres han sonado tanto como los de Yoshiaki Nishimura y Hiromasa Yonebayashi, que tras años trabajando en el estudio en 2014 cambiaron de aires para fundar Studio Ponoc.

En 2017 estrenaron su primera película, 'Mary y la Flor de la Bruja', y en 2023 llegó la segunda con 'The Imaginary'. Y si parecía que el estudio andaba un poco en peligro tras una taquilla regulera, ahora las cosas pintan mucho mejor gracias a un acuerdo histórico con Netflix.

La casita en streaming

Según confirmaThe Hollywood Reporter, Netflix se convertirá en la casa exclusiva en streaming de las próximas películas de Ponoc. La primera será 'The Imaginary', que una vez termine su andadura en cines llegará a Netflix a lo largo de 2024.

"En Studio Ponoc estamos encantados de poder traer nuestra narrativa y películas innovadoras y pintadas a mano a todas las audiencias, en especial a los niños y a las familias que las disfrutan juntos por todo el mundo a través de Netflix", ha dicho Nishimura en un comunicado. "El compromiso genuino de Netflix para apoyar la animación como un medio vital y valioso de contar historias, y de seguir ayudando a crecer la animación pionera y de gran calidad, hace de Netflix un socio muy valioso".

Aunque por ahora no se ha confirmado, es muy posible que Netflix también se haga con la distribución internacional de 'Mary y la flor de la bruja', la primera película del estudio. Netflix viene apostando cada vez más por el anime y ya en 2022 firmó un acuerdo similar con Studio Colorido para producir películas exclusivas para su plataforma, aunque en principio se espera que las películas de Ponoc sigan pasando por los cines en Japón.

Ya se ha dejado ver un primer póster de 'The Imaginary' para Netflix, y ahora solo queda esperar la fecha de estreno definitiva más allá del "coming soon". 'The Imaginary' viene dirigida por Yoshiyuki Momose, otro veterano de Ghibli en su momento trabajó como animador en 'El viaje de Chihiro' y 'La princesa Mononoke', entre otras películas del estudio.

"[The Imaginary] retrata la profundidad del ser humano y la creatividad a través de los ojos de Amanda y su amigo imaginario, Rudger. Las aventuras fantásticas que empiezan en su ático les llevan a descubrir un mágico mundo de criaturas y lugares nunca vistos hasta entonces, pero entonces una fuerza siniestra amenaza con destruir su mundo imaginario y la amistad dentro de él", explica Ponoc sobre su nueva película.

