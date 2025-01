El nuevo anime del estudio de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man' no es (para nada) lo que esperaba: una mamarrachada muy entretenida protagonizada por una animadora con poderes

En los últimos años MAPPA casi, casi se ha ido especializando en animes de acción de corte un tanto oscuro, como 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man', que se centraban en adaptar bombazos shonen de acción. Aunque siguen siendo sus obras más reconocidas, parece que en el estudio están intentando cambiar el chip poco a poco con sus nuevos proyectos.

Primero vino el remake de 'Ranma 1/2', mucho más colorido y ligero, este mes se estrena en cines la nueva película de 'La rosa de Versalles'... Y también ha arrancado el primer anime original del estudio en mucho tiempo: 'Zenshu', que acaba de estrenarse en Crunchyroll.

La inspiración está en cualquier sitio

"Zenshu" es el nombre que reciben los borradores en animación, en una de las primerísimas fases de producción. Así que el nombre le va que ni pintado (jajá) a este anime.

Esta es la historia de Natsuko Hirose, una joven directora de anime que se ha convertido rápidamente en una de las grandes promesas de la industria. Pero como no tiene experiencias en el amor, pues está encallada sin remedio con su nuevo proyecto, una comedia romántica.

Mientras Natsuko reflexiona sobre su problemón actual, se acuerda de una de sus películas favoritas de la infancia... Con la mala (o buena) suerte de que aparentemente muere tras intoxicarse con una comida, y cuando despierta ha sido transportada a la trama de dicha película. Y, lo que es más, que con sus poderes de animadora puede influir en la historia y cambiarla según le apetezca.

Cambio de papeles

La verdad es que originalmente 'Zenshu' se planteaba como un anime centrado en los entresijos de un estudio de animación, y había quien esperaba que fuese a ser una suerte de 'Bakuman' del anime. Pero MAPPA nos ha pegado una sorpresa mayúscula marcándose un nuevo isekai, pero con un planteamiento bastante divertido.

Aunque de entrada parezca la niña de 'The Ring' (o Sawako de 'Kimi ni Todoke'), en realidad Natsuko es bastante echá palante y no tiene problemas en meterse donde no la llaman. En especial para encararse a los héroes de su infancia y asumir que ahora ha sido "isekaiada" a un mundo de fantasía.

'Zenshu' ha empezado de una manera curiosa, planteándonos una historia de fantasía abocada al desastre con una protagonista que ahora tiene todo el control que no tenía en el mundo real. Habrá que ver dónde nos lleva esto, pero la historia viene de la mano de Kimiko Ueno, guionista en 'Space Dandy' y 'Tragones y Mazmorras', así que igual merece la pena darle un voto de confianza.

MAPPA además sigue desmarcándose con su nuevo estilo visual, más similar al de 'Ranma 1/2' y 'Oblivion Battery' que sus dramones oscuros. Y aunque la animación en sí es relativamente sencilla, nos deja algunas secuencias tremendas hacia el final del capítulo cuando Natsuko descubre todo su verdadero potencial.

'Zenshu' por ahora promete ser un anime muy interesante de seguir esta temporada de invierno. Con sus momentos muy meta del mundo de la animación, y un planteamiento un tanto mamarracho pero que puede dar mucho juego. Por lo menos pica la curiosidad para ver cómo una animadora se las apaña cuando es la protagonista de un anime.

