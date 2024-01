Netflix acaba de estrenar su propia 'Your Name' y se llama 'Maboroshi'. Una melancólica fantasía con romance adolescente del estudio de 'Jujutsu Kaisen'

El año pasado fue bastante intenso para MAPPA entre los estrenos de 'Vinland Saga', 'Hell's Paradise', el final de 'Shingeki no Kyojin' y encima 'Jujutsu Kaisen' con todas las polémicas que ha ido arrastrando en los últimos meses. Porque si ya el calendario con sus series de anime estaba apretado, encima el estudio también estrenó 'Alice to Therese no Maboroshi Kōjō' directamente en cines.

A nivel internacional ya la tenemos disponible en a través de Netflix bajo el nombre de 'Maboroshi', y es un viaje emocional con fantasía y reflexiones sobre la madurez, el duelo, la pérdida, y los primeros amores.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Las cosas no cambian

La trama de 'Maboroshi' se ambienta en un pequeño pueblo rural japonés en el que un día ocurre una extraña explosión en la acería local. Este incidente causa que todo el pueblo se quede detenido en el tiempo y aislado del reto del mundo, anclados en un invierno infinito y sin ninguna forma de salir.

Los jóvenes no envejecen ni pasan de curso, las mujeres embarazadas no dan a luz, y nada cambia en el pueblo, que se toma la situación como "un regalo de los dioses". Y este es el día a día de Masamune, un chico de 14 años, y sus amigos, que tratan de sobrellevar la situación como mejor pueden.

Un día Masamune es arrastrado al interior de la fábrica por su compañera de clase Matsumi, y allí resulta que vive una extraña niña que sí es capaz de envejecer y tiene una extraña conexión con las grietas y las ráfagas de humo que envuelven el pueblo.

'Maboroshi' es el nuevo trabajo de Mari Okada, la directora de 'Maquia: Un amor inmortal' junto con Seimei Kidokoro, director en 'Sangatsu no Lion'. Y teniendo en cuenta los trabajos más conocidos de Okada, efectivamente su nueva película es un viaje bastante emocional repleto de profundas reflexiones y melodrama.

A pesar del envoltorio de fantasía, 'Maboroshi' ofrece una reflexión muy acertada sobre el paso del tiempo, el duelo y la rutina, especialmente de cómo puede hacer mella poco a poco. Aunque ojo, por mucho que Masamune y el resto de personajes estén "anclados", no significa que 'Maboroshi' se vuelva pesada ni repetitiva, si no que equilibra esa sensación de rutina hogareña de muchos animes con la nostalgia de la vida que los protagonistas no están viviendo ni podrán llegar a vivir nunca.

Es una película profundamente melancólica, y que en ocasiones recuerda a 'Your Name' y 'El tiempo contigo' por ese tipo de relación imposible y dramática que tan bien se le da a su director. Y aunque también parece que MAPPA está intentado replicar el fenómeno que fueron las películas de Makoto Shinkai, no lo llega a conseguir del todo.

Eso sí, Okada y Kidokoro le dan su propio toque y consiguen que no toda 'Maboroshi' gire únicamente en torno al romance adolescente, aunque los desamores y las primeras experiencias amorosas sean parte del rito de paso a la madurez por los que pasa el grupo.

Visualmente, lo nuevo de MAPPA es absolutamente una preciosidad. Con escenarios hiperrealistas y una luz encantadora. Los diseños de personaje pueden parecer simples, pero están llenos de detalles y las animaciones de personaje son sutiles y fluidas. En ocasiones se le ve un poco las costuras al CGI cuando toca tirar de ello, pero en general está bien integrado y en especial ayuda a crear ciertos escenarios y planos impresionantes.

'Maboroshi' es una película sesuda, con un tono continuo de nostalgia que (honestamente) te tiene que pillar con el cuerpo correcto para no dejarte pocho y hecho una sopa. Es una película preciosa, pero su ambientación y las reglas de un mundo varado en el tiempo pueden distraer y requerir mucha concentración si no te quieres perder nada.

Porque, sin entrar en spoilers, 'Maboroshi' pilla velocidad a mitad de trama y se puede llegar a volver más complicada de la cuenta al pegarte tres giros de guión y retorcer las reglas por las que se rige el pueblo de Masamune.

Ahora, si queremos una película emocional y con una apuesta visual impresionante, 'Maboroshi' se merece un hueco entre las películas de anime más bonitas que tenemos en Netflix.

En Espinof: