"Los luchadores son superhéroes pero en vivo". Damian Priest repasa su carrera en WWE antes del histórico regreso de 'Pressing Catch' a España de la mano de Netflix

Este viernes 14 de marzo es la fecha que los aficionados al wrestling en España tienen marcada en rojo en sus calendarios, ya que es hoy cuando WWE, la gran empresa detrás de lo que durante muchos años conocimos por el nombre de 'Pressing Catch', vuelve a nuestro país por primera vez en casi siete años. Su última visita fue el 4 de noviembre de 2018 en el Palau Sant Jordi y hoy el escenario elegido es Olimpic Arena de Badalona, donde podremos ver a estrellas como Cody Rhodes, Randy Orton, Charlotte Flair, Tiffany Stratton o Damian Priest, a quien en Espinof hemos podido entrevistar en las horas previas a la velada.

Priest lleva trabajando en exclusiva con WWE desde finales de 2018 y en estos años ha protagonizado varios momentos inolvidables. Quizá la primera vez que muchos se fijaron en él fue cuando hizo pareja con Bad Bunny en un combate de Wrestlemania 37. Luego además también se enfrentó al famoso cantante en una inolvidable pelea que tuvo lugar en Backlash 2023, sin olvidarnos de que llegó a ser el Señor Money in the Bank antes de convertirse en campeón de los pesos pesados en Wrestlemania 40.

Todavía en busca de oponente para la edición de Wrestlemania de este año, donde, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, lo más lógico sería que se enfrentase a Drew McIntyre, Priest no tuvo ningún problema en responder a todas mis preguntas. Desde el origen de su pasión por el wrestling, pues él mismo señalaba que "los luchadores son superhéroes pero en vivo", hasta sus duros inicios que le llevaron a tener que vivir un tiempo en la calle, el antiguo miembro de Judgment Day se mostró de lo más receptivo.

También hubo tiempo para hablar de que con qué luchadores disfruta más en el ring, a qué se debe que en cierto momento decidiera que su personaje necesitaba llevar barba o la importancia de sus raíces latinas. Y no me olvidé tampoco de que se trata de su primera visita a España, "uno de los países que siempre he querido venir a visitar", y cuál está siendo su impresión de nuestro país.

Imagen | Wikipedia

En Espinof | 11 luchadores de Pressing Catch que se convirtieron en actores para merendarse Hollywood como Dwayne Johnson... con desigual fortuna

En Espinof | Hulk Hogan es abucheado en Netflix. La gran estrella del 'Pressing Catch' fracasa con estrépito en el estreno de 'WWE Raw' en la plataforma