11 luchadores de Pressing Catch que se convirtieron en actores para merendarse Hollywood como Dwayne Johnson... con desigual fortuna

Dwayne Johnson es una de las grandes estrellas de Hollywood, pero sus inicios en la interpretación llegaron realmente en 'Pressing Catch', donde se convirtió en uno de los luchadores más populares de todos los tiempos. De ahí dio el salto al cine y pocos años después ya se hizo un hueco privilegiado en la industria del cine que nunca volvió a abandonar.

Sin embargo, el caso de Johnson no es ni mucho menos el único, pues varias estrellas del wrestling probaron suerte en la gran pantalla a lo largo de años y hay varios que casi rivalizan en popularidad en el séptimo arte con Johnson. Más abajo encontraréis a otros once luchadores de 'Pressing Catch' que dieron el salto al cine con desigual fortuna.

André, the Giant

Imbatido durante años, André the Giant no fue especialmente prolífico en la gran pantalla, pero todos los que hayan visto la excelente 'La princesa prometida' (The Princess Bride) seguro que recuerdan a cierto esbirro gigante de Vizzini.

Él mismo estaba tan satisfecho con la película que no dudaba en obligar a otras personas a verla. Más allá de la cinta de Rob Reiner, su película más destacable es 'Mamá a tu medida' (Trading Mom), estrenada a título póstumo, pues André falleció el 27 de enero de 1993.

Dave Bautista

Una de las grandes estrellas del 'Pressing Catch' durante la segunda mitad de la pasada década decidió abandonar la empresa por no gustarle el giro que estaba tomando. El cine no tardó en acogerle con los brazos abiertos, primero con papeles secundarios en títulos como 'Riddick' o 'El hombre de los puños de hierro' (The Mand with the Iron Fists), pero su popularidad se disparó al interpretar a Drax en 'Guardianes de la Galaxia' (Guardians of the Galaxy), papel que dejará atrás tras la tercera entrega de la saga.

Hulk Hogan

Hulk Hogan era una estrella ascendente del wrestling cuando rodó 'Rocky III', lo cual causó un fuerte enfado del jefe de la compañía por aquel entonces. Sin embargo, acabó convirtiéndose en uno de los iconos de la cultura pop de los años 80, algo que no se tradujo en una carrera cinematográfica muy estimulante.

Es cierto que 'Lucha sin límite' (No Holds Barred) tuvo una acogida más o menos buena, pero títulos como 'Suburban Commando' o 'Menudo Santa Claus' (Santa with Muscles) aniquilaron cualquier posibilidad de convertirse en una estrella de cine, tocando fondo de forma definitiva con '3 ninjas en el parque de atracciones' (3 Ninjas: High Noon At Mega Mountain)

Jesse Ventura

Antiguo integrante de la marina, Jesse Ventura gozó de cierta popularidad a principios de los ochenta como luchador por parejas, pero problemas de salud le obligaron a retirarse. Eso sí, no pudo tener mejor debut en el cine, ya que su primera película fue 'Depredador' (Predator), forjando una buena amistad con Arnold Schwarzenegger, algo que le permitiría volver a colaborar con él en títulos como 'Perseguido' (The Running Man) o 'Batman y Robin'. También hemos podido verle en pequeños papeles en otras cintas conocidas como 'Ricochet' o 'Demolition Man'.

John Cena

Durante diez años fue el luchador número 1 de WWE y aún le queda cuerda para rato. Menos suerte tuvo al intentar convertirse en una estrella de cine, ya que tanto 'Persecución extrema' (The Marine) como '12 Trampas' (12 Rounds) no tuvieron el suficiente éxito como para rodar películas con asiduidad. Su carrera en la gran pantalla no se lanzaría hasta años después, alzándose como el mejor sucesor de Dwayne Johnson en Hollywood, y la única pena es que todavía tendremos que esperar bastante para verle en la temporada 2 de 'El pacificador'.

John Morrison

Un luchador muy vistoso que nunca terminaba de explotar y que decidió tomarse un descanso que tiene toda la pinta de que va a ser definitivo -sí que ha trabajado para otra empresa desde entonces-. En su caso se ha convertido en un rostro habitual de títulos de acción de bajísimo nivel, llegando a liderar el reparto de la peor que horrible versión Asylum de 'Hércules'.

Lo curioso del tema es que una de las cosas que más le critican era su incapacidad para actuar en el ring, algo que ya os digo que no ha mejorado -en todo caso al contrario- en sus películas.

Kevin Nash

Poseedor del reinado más largo de los años 90 en la WWE como campeón mundial, Kevin Nash tiene a sus espaldas una interesante carrera como secundario con apariciones en cintas como 'El castigador' (The Punisher), 'John Wick' o 'DOA: Dead or Alive', pero tenemos que remontarnos hasta 1991 para encontrar su primer papel en el cine dando vida a Super Shredder en 'Las Tortugas Ninja II: El secreto de los mocos verdes' (Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze).

Roddy Piper

Uno de los villanos más queridos por el público a mediados de los ochenta, aunque luego también sería muy popular formando parte de los buenos. En el cine ha rodado infinidad de películas y sigue trabajando con regularidad -solamente en 2015 está previsto que estrene cinco largometrajes distintos-, pero ninguna de ellas se acerca remotamente a su notable colaboración con John Carpenter en 'Están Vivos' (They Live).

Steve Austin

La gran estrella del 'Pressing Catch' durante finales de los 90 y principal responsable de mantener a flote a la compañía en sus momentos de mayor debilidad.

No son pocos los que discuten sobre si el mejor es él o The Rock, debate que no procede en lo relacionado a su carrera en la gran pantalla, donde su rol más memorable fue dar vida a uno de los villanos de 'Los Mercenarios' (The Expendables), dejándose ver por lo general en títulos lanzados directamente en el mercado doméstico, ya que el público no mostró gran interés en su momento por 'La isla de los condenados' (The Condemned), una discreta variante de 'Battle Royale' y 'Perseguido'.

Triple H

Probablemente el luchador más odiado durante los primeros años de la década pasada, lo cual le valió, entre otras cosas, un papel como villano en 'Blade: Trinity'. Sin embargo, su compromiso con WWE, donde ya ocupa una importante posición a la hora de tomar decisiones, ha hecho que su interés posterior en el cine se haya limitado a participar en un par de títulos de escasa relevancia -yo sólo llegué a ver la deficiente 'The Chaperone'- producidos por la propia compañía.

Mercedes Moné

Conocida durante su paso por WEE bajo el nombre de Sasha Banks, Moné también ha gozado de cierta popularidad gracias a su participación en 'The Mandalorian' dando vida al personaje de Koska Reeves. No es que haya tenido una gran presencia, pero es un buen primer paso para empezar a hacerse un nombre en Hollywood.

Los once casos comentados no son los únicos, ya que por ejemplo Randy Savage fue el luchador al que se enfrentaba Tobey Maguire al comienzo de 'Spider-Man', mientras que Kane se convirtió en un temible psicópata en 'Los ojos del mal' (See No Evil) y su secuela, mientras que Lenny Montana, al cual he dejado fuera por ser un luchador profesional en tiempos en los que el 'Pressing Catch' distaba mucho de ser lo que acabó siendo, decidió retirarse del ring tras ser fichado por Francis Ford Coppola para interpretar a Luca Brasi en 'El Padrino' (The Godfather).

