Taika Waititi cambia 'Akira' por 'Dredd'. En marcha una nueva película basada en el personaje que aspira a iniciar su propio universo compartido

A pesar de no haber sido nunca un ávido lector de '2000 AD' —de hecho, soy casi más bien un iletrado—, no dudo en catalogar la descomunal 'Dredd' de 2012 como una de mis películas favoritas de lo que va de siglo. Su tono, su casi contradictoria sencilla complejidad, su sentido de la violencia y el espectáculo o su dirección —fantasma, dicho sea de paso— y la estoica interpretación de Karl Urban convierten a la adaptación de Pete Travis Alex Garland, simple y llanamente, en uno de los mejores actioners de la historia.

Con semejantes elogios es normal que un servidor, y no estoy solo en absoluto en esta empresa, llevemos más de una década clamando al cielo por una secuela. Finalmente, nuestras plegarias han sido escuchadas, pero por un Dios que sólo debe escuchar de un oído, porque sí, el juez, jurado y ejecutor va a volver a la gran pantalla en un nuevo largometraje concebido con la intención de, según comentan en THR, lanzar un universo expandido —sí, otro— basado en el antihéroe de Mega-City One, pero puede que no sea lo que estábamos esperando exactamente.

Juez Taika

El motivo del ligero shock, sabemos de sobra que los nombres propios no son sinónimo de nada, ha llegado al conocer los cineastas implicados en recuperar la obra de John Wagner y Carlos Ezquerra, y que comienzan por el guionista Drew Pearce, que ha rubricado los libretos de cintas como 'El especialista', 'Misión: Imposible - Nación secreta', 'Iron Man 3' o 'Fast & Furious: Hobbs and Shaw'. Un perfil centrado en la acción y el blockbuster que podría casar con la propuesta.

Por otro lado, y aquí llegan las curvas, el director de la próxima 'Dredd' sería un buen amigo de Pearce: Taika Waititi. El cineasta kiwi, que ya ha coqueteado con el mundo del cómic con las dos últimas entregas de 'Thor' en el MCU perfilaría la puesta en escena de un filme que, según las fuentes, estaría más inspirado en el material original que sus predecesores y que apostaría por el humor negro y la construcción del mundo en el que se ambienta como principales puntales.

Además, se comenta que el título aspira a tener relevancia cultural conectando con el clima sociopolítico e industrial del momento mientras, al mismo tiempo, cuenta con un molde dc blockbuster de ciencia ficción accesible y divertido. ¿Se ajusta esto a la idea preconcebida que tenemos del Juez Dredd y su universo? Puede que no demasiado, pero antes de rasgarnos las vestiduras, veamos la parte positiva de todo el asunto, porque la tiene.

Si algo invita a tener confianza en que puede salir algo decente de aquí son dos factores concretos. El primero de ellos es que los propietarios de los derechos de la propiedad intelectual Chris Kingley, Jason Kigngsley y Ben Smith, de Rebellion Developments están participando activamente en el desarrollo como productores. El segundo es que Pearce y Waititi crecieron leyendo '2000 AD' y llevan años queriendo trabajar juntos, y ya sabemos lo que motiva un passion project.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la historia o el reparto asociado a esta nueva 'Dredd' —no, no sabemos si Karl Urban volverá a ponerse el casco—, pero parece ser que el pitch de Drew y Taika está haciendo mucho ruido entre los estudios y las pujas por hacerse con el paquete no tardarán en recrudecerse. Cuando el río suena...

