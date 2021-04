'Dredd' tiene una banda sonora inédita llamada 'Drokk': es brutal y refuerza la teoría de que Alex Garland dirigió realmente la película

Si me pillan con la guardia baja y me piden que enumere una lista con mis películas favoritas de los últimos diez años, hay una gran probabilidad de que uno de los primeros títulos que acabe seleccionando sea la fantástica 'Dredd' de 2012; protagonizada por Karl Urban, escrita y producida por Alex Garland y dirigida por... ¿Pete Travis?

Es muy probable que, si también sois devotos de esta adaptación de los cómics de '2000 A.D.', conozcáis la —cada vez menos— leyenda urbana que sitúa a Alex Garland, y no a Travis, como máximo responsable de la película en la sombra. De hecho, el propio Karl Urban afirmó en una entrevista que el director de 'Ex Machina' debutó como realizador con la aventura del Juez Dredd.

Pero, por si no había pistas suficientes que confirmen la teoría, acaba de llegar a mis oídos esta brutal banda sonora titulada 'DROKK' —en referencia al término del slang utilizado en Mega-City One—, compuesta por Geff Barrow y Ben Salisbury durante las primeras fases de la producción de 'Dredd'. Una auténtica delicia para los amantes de los sintetizadores más puros en la que hay ecos a Carpenter, a Fiedel e, incluso, a Tangerine Dream, y que podéis escuchar a continuación.

Para enlazar esta maravilla con el "GarlandGate" no tenemos más que centrar nuestra mirada sobre los trabajos posteriores de Geff Barrow, que incluyeron las bandas sonoras de 'Ex Machina', 'Aniquilación' y 'Devs'; los tres primeros créditos —y únicos hasta la fecha— de Alex Garland como director. ¿Casualidad? No lo creo. Pero, independientemente de quién rubricase 'Dredd', no cabe duda de que es uno de los ejercicios de acción en clave sci-fi más potentes de los últimos años.