Joaquin Phoenix se sigue arrepintiendo de uno de los momentos más bochornosos de su carrera: la entrevista con Letterman por 'I'm Still Here'

Tras estrenar 'Two Lovers', el drama romántico dirigido por James Gray en el que compartió pantalla con Gwyneth Paltrow, Joaquin Phoenix se embarcó en uno de los proyectos más polémicos de su ya de por sí controvertida carrera. Este se tituló 'I'm Still Here', estuvo dirigido por Casey Affleck y tuvo la forma de un falso documental en el que el propio actor, cansado de su trayectoria como intérprete, decidió virar hacia el mundo de la música y convertirse en cantante de hip-hop.

Mea culpa

A lo largo de la producción de la cinta, Phoenix se transformó en un alter ego con un comportamiento errático, antisocial y desquiciado que sembró la incomodidad allí donde pisó, y esto incluyó el programa de David Letterman. Ahora, más de 15 años después, la estrella ha entonado el mea culpa y se ha disculpado por una de las entrevistas más tensas y surrealistas que se han vivido en la historia de 'The Laste Show', ahora presentado por Stephen Colbert.

Ha sido, precisamente, en su última aparición en el espacio con motivo de la promoción de 'Eddington', donde el bueno de Joaquin se ha sincerado sobre la naturaleza de la entrevista de marras:

“Cuando vine al programa con Dave, al principio hice la entrevista previa en personaje y me di cuenta de que era un poco ridículo, así que los llamé de vuelta y les dije: ‘Escuchad, esto es lo que voy a hacer. Voy a salir ahí y voy a hacer toda esta movida. Y quiero que Dave me despedace. Quiero que sea peligroso’. Esa era la intención — siempre quise provocar esa reacción y ver cómo respondía yo a eso. Así que era mejor que nadie lo supiera, salvo cuando fuera necesario”.

Pese a todo, Phoenix continuó con el numerito, lo cual lamenta profundamente.

“Estaba atrapado, tenía que seguir con ello. Fue muy incómodo. Me arrepiento, no volveré a hacerlo jamás. Lo siento muchísimo. Fue extraño porque, en cierto modo, fue un éxito, y también una de las peores noches de mi vida”.

Como suele decirse, viviendo y aprendiendo.

