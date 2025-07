El actor que quería ser famoso y acabó en prisión tras montar una estafa piramidal de 690 millones de dólares

Hollywood no es un camino de rosas, a la gran mayoría le lleva muchos años toparse con su gran oportunidad. Zach Avery (el nombre artístico de Zachary Horwitz) no tenía interés en esperar a que le llegase, y probablemente tampoco le preocupaba demasiado su carrera de intérprete, porque estuvo seis años estafando a inversores y a la industria con derechos de adaptaciones que no existían.

Su historia se contará en 'Hollywood Ending', un documental adquirido por Amazon y que aún no tiene fecha de estreno. Curiosamente, es la única gran plataforma que no fue afectada porque el negocio fraudulento de este señor llegó a salpicar a Netflix y a HBO. Lo que montó era un esquema de ponzi con todas las letras: atraía a los nuevos inversores con dinero que le permitía pagar a los viejos inversores y que mientras le permitía pagar un lujoso estilo de vida.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Consiguiendo su fama por las razones equivocadas

Zachary Horwitz llegó a tener una mansión de 6 millones de dólares en Los Angeles, numerosos coches de lujo y viajaba con frecuencia. Lo que no se pagó fueron clases de interpretación. Tuvo una carrera mediocre que él vendía mejor de lo que era gracias a su carisma (por ejemplo diciendo que "coprotagonizó" 'Fury' con Brad Pitt cuando su rol es de extra sin acreditar). Su último papel fue en 2021, donde tiene un rol secundario como criminal en 'The Gateway', una cinta con Olivia Munn.

Para entonces Horwitz ya llevaba varios años siendo un criminal en la vida real. Bajo una empresa falsa afirmaba adquirir derechos de adaptaciones que iban destinadas a streaming, principalmente a Netflix y a HBO.

Falseó durante años documentos de licencias y correos electrónicos que venían supuestamente de aquellas compañías y que fueron las pruebas principales cuando le investigaron. Hizo todo aquello solo, e incluso a espaldas de su propia esposa, a la que mintió para mudarse a Los Angeles diciendo que tenía negocios pendientes con el CEO de Stabucks.

En abril de 2021 se produjo su arresto. Tras una etapa de sequía en la que le costó encontrar nuevos inversores, los antiguos empezaron a reclamarle dinero, y cuando no lo pudo devolver, excusándose en que Netflix no le había pagado, empezó la investigación que pondría fin a su fraude. Actualmente, el actor está en prisión. Fue sentenciado a 20 años y con responsabilidad de pagar 230 millones de dólares a los afectados. El documental de su engaño será probablemente su último gran papel.

En Espinof | Las mejores películas documentales de todos los tiempos

En Espinof | 'Infiltrada en el búnker' es tan impactante en su lucha contra el maltrato animal que al terminarlo tuve que ir corriendo a abrazar a mi gata