'Blue Lock: Episodio Nagi' sabe a refrito que se queda corto, pero supone un pequeño aperitivo para los fans que no pueden esperar a la temporada 2 del anime

Este año 'Blue Lock' viene con doblete, porque su segunda temporada se estrena en unos meses y antes llega una película spin-off. Y si la primera temporada del anime se estrenó en la ola del Mundial de Qatar, ahora 'Blue Lock: Episodio Nagi' llega con un estreno bien medido en medio de la Eurocopa 2024 para este 5 de julio.

'Blue Lock: Episodio Nagi' es el primer spin-off de la serie de fútbol, y que adapta el manga del mismo nombre que guioniza Muneyuki Kaneshiro, creador de 'Blue Lock', y dibuja Kota Sannomiya. Y, como ya se puede intuir por su nombre, se centra en Seishiro Nagi, uno de los delanteros más temibles del anime.

Nuevos partidos, pero sin riesgo

La película de Nagi se centra en sus inicios como jugador, y en especial en su amistad con Reo Mikage. 'Blue Lock: Episodio Nagi' arranca con sus primeros partidos, ya que a pesar de no haber tocado un balón en su vida Nagi es un prodigio en el campo. Aunque en fútbol (y cualquier cosa que no sean los videojuegos) le importa más bien poco, así que Reo se convierte en su principal combustible para seguir ganando partidos en la liga de institutos.

Tras ganarse a pulso su reputación, Nagi y Reo son invitados a unirse Blue Lock, un entrenamiento muy específico creado por la selección japonesa para crear al delantero perfecto, un egoísta goleador que gane mundiales.

Aunque 'Blue Lock: Episodio Nagi' tiene sus aciertos, también es un cúmulo de oportunidades desaprovechadas. De entrada, la parte de la historia que no conocemos del todo y que sirve de precuela, con esos primeros partidos fuera de Blue Lock y la etapa de instituto de Nagi y Reo, apenas sirve de prólogo. Quizás podría ser la parte más interesante, porque al final es material nuevo, pero la película no se detiene demasiado y nos hace un speedrun de toda esta etapa.

Así que tras poco más de cuarto de hora para meternos en situación, y nos vamos al programa Blue Lock, aunque desde el punto de vista de Nagi y Reo. Y aquí, si ya hemos visto la primera temporada del anime de fútbol, es donde nos espera el refrito.

Nagi y Reo son seleccionados en el equipo V, y vamos pasando por las pruebas a las que en su momento se enfrentó Yoichi Isagi, el protagonista del anime principal, aunque desde su propia perspectiva. El punto álgido del 'Blue Lock: Episode Nagi' es el partido contra el equipo Z de Isagi, que la verdad es que te mantiene en una tensión constante y te da un nuevo de vista al ofrecer las perspectivas de Nagi y el resto de su equipo.

Pero mientras que al equipo de Isagi ya lo conocemos gracias a la serie principal (y hemos podido encariñarnos con ellos u odiarles), 'Blue Lock: Episodio Nagi' apenas se detiene en desarrollarte al equipo V. E incluso llega un momento en el que parece que solo tiene tres jugadores: Nagi, Reo y Zantetsu, con el resto pasando sin pena, ni gloria, ni tan siquiera nombre.

Lo importante es lo que viene ahora

Más que una película original, 'Blue Lock: Episodio Nagi' se siente como un resumen rápido de la primera temporada del anime, aunque con otro envoltorio. Y aunque la animación está algo más pulida en algunos momentos, tampoco termina dejándonos secuencias épicas como sí que pudimos ver en la serie en su momento.

Sin duda lo mejor es que nos da mucha más profundidad al personaje de Nagi y cómo aprende a sentir pasión por el fútbol, además de explicar del todo su relación de amistad y rivalidad con Reo. Nos ofrece un punto de vista alternativo y más amplio del programa 'Blue Lock', y si no hemos vuelto a tocar la serie desde que se estrenó, es un buen recordatorio de algunos de los eventos más importantes... Aunque el último trecho vaya a toda pastilla.

Ahora bien, 'Blue Lock: Episodio Nagi' es ante todo un aperitivo para la segunda temporada del anime, que se estrena el próximo otoño y se centrará en el enfrentamiento contra la selección Sub-20. Y casi parece demasiado consciente que no llega a plato principal, sino que está ahí para dejarnos el gusanillo con la siguiente etapa de la historia... Porque por supuesto viene con una postcréditos en la que nos viene avisando del siguiente gran partido.

Si somos forofos de Nagi, seguramente disfrutemos muchísimo de su película, porque al final él es la gran la estrella del spin-off. Y si no podemos esperar unos meses más para los nuevos capítulos, algo nos calmará las ansias... Si no, nos vamos a quedar con un resumen muy entretenido para refrescar la memoria, aunque no se atreve a separarse demasiado del éxito de su serie madre.

