La temporada 2 de 'Silo' es mejor que la anterior. El thriller distópico de Apple TV+ sigue siendo tremendamente absorbente pero deja algo de lado a Rebecca Ferguson

En muchos sentidos, 'Silo' —la potente serie de ciencia ficción apocalíptica de Apple TV+— ha regresado prácticamente como comenzó hace ya año y medio con su primera temporada. Presentando levemente a unos personajes que no veremos más antes de que veamos, por fin, a nuestra protagonista: la Juliette de Rebecca Ferguson.

No me quiero meter demasiado en spoilers, pero los primeros minutos de la temporada 2 de 'Silo' cumplen con lo prometido por su creador, Graham Yost, de mostrarnos la rebelión que sucedió tiempo atrás en uno de los silos que pueblan esta Tierra tóxica y el resultado es muerte. Así, se nos presenta pues, nuestra protagonista, que sobrevive para encontrarse con un montón de cadáveres.

El qué ha pasado y cómo eso puede pasar en su silo de origen es el asunto principal de esta nueva entrega. Es curioso, al respecto, la decisión de estrenar tan solo un episodio que han tomado por parte de Apple TV+. Sobre todo porque los dos primeros episodios (el segundo se emite la semana que viene) forman un díptico, con el segundo mostrándonos exclusivamente los momentos posteriores a que todo el silo presenciara cómo Juliette desaparecía tras la colina. Una pena porque creo que funcionan muy bien vistos uno detrás de otro (ya el tercero mezcla ambos escenarios).

Sigue el misterio, pero no le dan tanto peso

Cuestiones de lanzamientos aparte, una de las cosas que más curiosidad me producían respecto a la temporada 2 de 'Silo' era cómo iba Graham Yost a transformar el misterio para el espectador. Una vez que ya no existe ese juego con el espectador y sabemos que efectivamente la Tierra es inhabitable, ahora nos queda el por qué de todo. Aquí encontramos en la figura del alcalde (Tim Robbins) nuestro inesperado aliado en lo que la juez Meadows (Tanya Moodie) abre la puerta a algo que pasó siglo y medio atrás.

Esto son unas pequeñas, y ya adelanto traicioneras, migas de pan que nos suelta el showrunner de la serie en lo que muestra que la historia que quiere mostrar es esta rebelión en ciernes. Por las escenas, y de un bando y otro, recorren esa inquietud por parte de los poderosos de que se convierta Juliette en una mártir inspiradora y, por parte de los de abajo, los mecánicos, de poder cambiar las cosas. Inquietud y, sí manipulación y control absoluto del poder.

Aquí aparece una de las cosas que, para mí, juegan algo en contra narrativamente hablando. Como la elección de que prácticamente toda la temporada suceda en apenas un puñado de días y, a su vez, los dos escenarios principales (en los dos silos) sean, lógicamente por otro lado, dispares en cuanto al ritmo. Esto se manifiesta cuando vemos crecer la tensión en un silo a ritmo galopante mientras que en "el de al lado" Juliette intenta ver cómo hacer para regresar de una manera sin pausa pero tampoco prisa.

El hecho de que hay mucho que contar en un lado y tan poco en el otro hace que quede relativamente descompensadas ambas tramas hasta el punto en que la presencia de una sería casi anecdótica de no ser por el misterio que rodea al personaje de "Solo" (Steve Zahn) y lo que pasó en realidad ahí más allá de lo de la rebelión.

Pero no es simplemente un tema de que una trama sea más interesante que otra, es cuestión de que esto viene en detrimento del desarrollo de personajes. El misterioso y trastornado (pueril incluso) Solo no termina de ser algo tridimensional, es más roza la caricatura a veces. Y esto se contagia al nulo desarrollo de Juliette con la que parecen haber acordado que ya ha sido perfilada lo suficiente en la temporada inaugural.

En el otro lado, el hecho de que pasemos tanto tiempo en el silo principal hace que veamos matizar y desarrollar más a todos, "buenos y malos" por definirlos de una manera. Incluso el Sims de Common parece alguien a quien merece la pena conocer, pese a que sigue teniendo su presencia villanesca al igual que Bernard.

Como persona que puso bastantes peros a la primera temporada de 1 (cuestiones más de construcción del mundo que de otra cosa), reconozco que me he visto completamente atrapado con esta temporada 2 de 'Silo'. Más allá de esos tiras y aflojas entre tramas y que no termina de interesar lo que le pase a Juliette al estar relegada a un segundo plano, creo que en líneas generales Yost y compañía han pulido bastante bien los problemas que tenían.

Esto hace que todo funcione bastante mejor, logrando que estos nuevos episodios sean aún más adictivos que antes.

