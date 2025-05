Se abre Cannes 2025 entre estrellas estadounidenses, un musical y la película póstuma de Laurent Cantet

Primer día oficial en el Festival de Cannes 2025, después de la tradicional grandiosa apertura anoche, con el típico caos inicial incrementado este año por el inicio tardío de una gala que nos dejaba a la prensa sin el show de la alfombra roja.

Por las dudas, no es que la prensa pise remotamente esa alfombra que da acceso al gran salón donde una vez al año se reencuentra lo más celebrado del cine mundial, sino que las colas y la entrada enmarañada a esa ceremonia inaugural, transmitida para la prensa desde la sala contigua, solía venir acompañada de un primer vistazo en directo a esas escaleras del glamour para amenizar la espera y encender los ánimos de los que también anualmente nos reencontramos en ese amado compañero inseparable durante 12 días que es el teatro Debussy.

De Niro y Haynes, homenajeados en Cannes

Una ceremonia bastante clásica francesa centrada en la mirada del actor daba por comenzada esta temporada de cine intensa, con la presentación de un jurado también bastante centrado en la figura actoral, presidido por Juliette Binoche, y que este año premiaba a Robert de Niro con la Palma de Oro Honorífica, entregada nada menos que por su amigo Leonardo Di Caprio (¡también desde la sala contigua!). Un gesto muy emocionante, Historia viva del Cine del siglo XX, coronada por un breve sketch de Quentin Tarantino, para representar el inicio oficial de las festividades antes de dar paso a la película de apertura.

'Partir un jour', de la cineasta novel francesa Amélie Bonnin, hacía los honores con un musical bastante genérico y predecible que, por desgracia, hacía sonrojar ante la presencia de grandes como De Niro y DiCaprio en el patio de butacas. Una apuesta demasiado ligera e indiferente, aunque fuera de competición, para liderar esos preciados espacios en Sección Oficial que este año ocuparán 22 películas de enormes cineastas.

Una tendencia a la ligereza en las películas de apertura que parece repetirse en otra de las secciones más preciadas, Quincena de Cineastas, que hoy entregaba la Carroza de Oro por su brillante trayectoria a Todd Haynes. Entre interminables discursos de figuras francesas más o menos desconocidas en el panorama internacional, Haynes llenaba un escenario que más tarde daría paso a otro de los films de apertura más esperados del día, 'Enzo', una película de Laurent Cantet realizada por Robin Campillo.

'Enzo'

Bajo esta precisa y a priori algo confusa construcción de autorías, Robin Campillo, director de la fantástica '120 pulsaciones por minuto', recogía generosamente y entregaba de manera orgullosa la obra póstuma de Laurent Cantet, icono del cine francés, fallecido prematuramente el año pasado. Conocido por 'La clase' ('Entre les murs', 2008), 'Arthur Rambo' (2021) o su película debutante, 'Recursos humanos' (1999) a la que el festival se refería en su presentación como el inicio de un círculo de alguna manera clausurado con su última obra, Cantet pasaba el encargo a su buen amigo Campillo en forma de homenaje final.

Un gesto, más que una gran obra, que efectivamente deja entrever ese paso de manos creativo y diluye cualquier autoría formal con un resultado más bien ligero, como una película de verano que toca varios palos y no termina de profundizar en ninguno. Enzo es un adolescente de familia acomodada que decide cambiar los estudios por el trabajo manual para dedicarse a la construcción. Ante la perplejidad y a la vez extraña libertad de sus padres, Enzo empieza a cuestionar su identidad, especialmente a partir de su amistad con un inmigrante ucraniano afincado en Francia desde hace algunos años.

Con este viraje inesperado de la premisa original, la película recuerda, inevitable pero muy remotamente, a Luca Guadagnino en una especie de 'Call Me By Your Name' burgués francés mucho menos magnético que no termina de funcionar en su intento de abarcar grandes temas identitarios como el concepto de clase, la sexualidad e incluso la política, en su aproximación a la guerra en Ucrania.

'L'intérêt d'Adam'

Desde la otra sección paralela del Festival de Cannes, la Semana de la Crítica inauguraba con más éxito una selección particularmente escasa, pero de momento más sólida, con 'L'intérêt d'Adam', el segundo largometraje de Laura Wandel, que ya destacaba con su debut 'Un pequeño mundo' ('Playground') en 2021. Producida por los hermanos Dardenne y ciertamente muy influida por su manera de entender el cine, la belga entrega una obra intensa de pegado seguimiento a sus protagonistas y con un tremendo manejo de la tensión.

Hoy también en Cannes

En Espinof | Las 15 películas imprescindibles del Festival de Cannes 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025 (por ahora)