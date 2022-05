'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no es tan terrorífica como la pintan: 11 películas calificadas PG-13 realmente escalofriantes

El estreno de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no sólo ha generado debate por temas habituales como su impacto en la taquilla, su integración en la narrativa del Universo Cinematográfico de Marvel o el uso de sus sonadísimos cameos. En esta ocasión, el coqueteo del MCU con el terror de la mano de Sam Raimi, que llegó a Estados Unidos con una calificación de PG-13, ha desatado la furia de algunas familias que han considerado el título demasiado fuerte para sus hijos.

No seré yo quien niegue que la nueva aventura del hechicero supremo de La casa de las ideas no estira el chicle de su calificación por edades en algunas de sus escenas; pero sí se me ocurren unos cuantos ejemplos de películas recomendadas para mayores de trece años que podrían perturbar el sueño hasta del adulto más aguerrido.

'Indiana Jones y el templo maldito'

"Indiana Jones, contigo empezó todo", que diría Gerard Piqué. Y es que en 1984, Steven Spielberg logró que la MPAA crease la calificación por edades que nos ocupa para ajustarse al contenido de 'El templo maldito'; una película que no era, ni por asomo, exclusivamente para adultos, pero que para los más pequeños de la casa podría ser demasiado peliaguda. Lo de arrancar corazones sobre la marcha no es que sea muy family friendly, no...

'Gremlins'

La otra gran responsable de la irrupción del PG-13 en la industria —además de 'Amanecer rojo'— también tuvo a Spielberg detrás —en este caso como productor—, y no es otra que la maravillosa 'Gremlins' de Joe Dante. Un cóctel de aventuras con un buen toque de terror que tan pronto era lo más tierno del universo como te exponía a una legión de criaturas espeluznantes y algún que otro pasaje más desagradable de lo que cabría esperar.

'Tiburón'

Puede que incluir esta obra maestra sea hacer algo de trampa —sólo a medias—, ya que su lanzamiento, que se remonta a 1975, es previo a la creación del PG-13. No obstante, la MPAA decidió colgarle esta medalla a posteriori, la cual me parece un tanto escasa a juzgar por lo traumático de algunas de sus escenas —la aparición del cadáver mientras bucea Hooper continúa dándome pavor cada vez que la veo— y por el tono general del filme. Cómo le gusta a Spielberg hacernos sufrir.

'Poltergeist'

Cuando se estrenó la aterradora 'Poltergeist' de Tobe Hooper, concretamente en 1982, aún no existía el PG-13. Por aquél entonces, la MPAA, de forma bastante acertada, no tuvo otra que encasquetarle una calificación R —para adultos— acorde a su contenido, pero los responsables del filme protestaron con la suficiente insistencia como para que el organismo terminase reculando y etiquetándola como una película para todos los públicos. Parece que los payasos vivientes, los árboles homicidas, los hombres derritiéndose y los cadáveres saliendo de un cementerio en plena lluvia torrencial no son para tanto.

'Múltiple'

Otro cineasta al que le gusta bastante estirar el chicle de la calificación por edades es al bueno de M. Night Shyamalan, y un buen ejemplo de ello es su escalofriante 'Múltiple', La película se estrenó con una calificación PG-13 por su temática, algunas escenas violentas y uso de lenguaje malsonante, pero tiene más de un —y más de dos— momento lo suficientemente duro y turbador como para haber podido coquetear con la R.

'El sexto sentido'

Siguiendo con el señor Shyamalan, no puedo evitar detenerme en 'El sexto sentido'. Recuerdo a mi señora madre diciéndome que, tal vez, no debería ir a verla —tenía 12 años cuando se estrenó—, hacer caso omiso a la recomandación y, por corte, estar tumbado en la cama con los ojos como platos sin poder dormir; situación que se extendió durante una semana. La cinta tuvo una calificación por edades de PG-13 en Estados Unidos, justa en cómputo global, pero con momentos poco recomendables para preadolescentes con la mente acelerada.

'Sucker Punch'

Un PG-13 especialmente peliagudo es el que se adjudicó a mi adorada y desmadradísima 'Sucker Punch'. La MPAA le otorgó esta calificación por su argumento relacionado con temas sexuales, su violencia y su uso de lenguaje malsonante y, bajo mi punto de vista —sin ser nada puritano—, únicamente por el primer motivo de los tres ya se podría justificar una R; y es que tiene algunas escenas —ya no digamos su base argumental— bastante peliagudas conceptualmente.

'The Ring'

En mi mente, 'The Ring', otra película que me dio bastantes quebraderos de cabeza a la hora de irme a dormir y que vi un par de veces en el cine, siempre ha sido un "para mayores de 18 años" como una catedral —y, como tal, se estrenó en España—, pero en tierras estadounidenses los cadáveres desfigurados en armarios y uno de los clímax más perturbadores de la década deben ser el pan de cada día para los chavales de 13 años.

'Insidious'

Si nos fijamos en el terror de estudio de principios de siglo, la tendencia predominante —y que continúa extendiéndose hasta nuestros días— fue estrenar filmes espeluznantes y lanzárselos a la chavalada con una calificación PG-13. Uno de los casos que, en mi memoria, recuerdo más ajustados, fue el de 'Insidious', la fantástica cinta de James Wan que, pese a no pasarse de explícita en prácticamente ningún momento, es materia prima para provocar pesadillas.

'Spawn'

Aunque el montaje original de 'Spawn' se ganó una justa calificación R por parte de la MPAA, los ajustes en la sala de edición para eliminar la carga de violencia consiguieron que el organismo rebajase su sentencia a un PG-13 para su estreno en cines. No obstante, la obra de Mark A.Z. Dippé continúa teniendo un poso temático, unos personajes y una ambientación que podrían resultar demasiado intensas para un público tan joven —el Violator de John Leguizamo es horripilante—.

'Arrástrame al infierno'

Y ya que hablamos de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', no encuentro mejor forma de dar carpetazo a esta recopilación que con una película de Sam Raimi. Esta no es otra que la divertidísima y más que recomendable 'Arrástrame al infierno', cuya violencia cartoon y su terror empapado de humor negro parecieron ablandar el corazón de una MPAA de lo más generosa que la calificó con un PG-13 un pelín más laxo de la cuenta.

