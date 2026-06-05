He-Man se adentra en las Backrooms mientras busca la fórmula para resucitar la taquilla. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Después de que 'The Mandalorian and Grogu' no haya sido el blockbuster que esperábamos, algo que ha quedado sobradamente comprobado después de que haya caído un -52 % en su segunda semana en cartel para cerrar el fin de semana liderando el Top 5 con 0,81 millones de euros, las salas de cine españolas necesitan un bombazo veraniego como agua de mayo a pesar de que la asistencia a salas ha subido un 36 % durante los primeros cinco meses de 2026, el mejor dato desde 2019.

Y es que el último ejercicio se cerró con una taquilla bajo mínimos valorada en 3,4 millones de euros que, a excepción de 'El drama', se nutrió de viejas conocidas como 'Michael'. La película dirigida por Antoine Fuqua terminó su sexta semana con la medalla de plata al cuello y 0,69 millones de euros más en el bolsillo, superando al título protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, cuyo estreno se ha traducido en 0,5 millones de euros.

El quinteto titular con lo más visto del pasado finde lo cerraron 'El diablo viste de Prada 2', que aguanta tras cinco semanas con 0,29 millones de euros más, y una 'El señor de los anillos: El retorno del rey' que volvió a pasarse por las pantallas españolas pisándole los talones a Anne Hathaway y compañía con 0,28 millones de euros. Pero, por suerte, se vienen unas cuantas bombas potenciales que podrían revitalizar con creces un box office ligeramente comatoso.

Los estrenos del 5 de junio de 2026

Estos comienzan por 'He-Man y los Masters del universo', la nueva aventura basada en las figuras de Mattel y en la serie clásica de animación a la que dieron pie que, en esta ocasión, llega capitaneada por un Travis Knight en su salsa. Un inspiradísimo Nicholas Galitzine encarna al príncipe de Eternia en un largometraje plenamente consciente de la ridiculez del material original en pleno 2026 que opta por darle una vuelta de tuerca entre masculinidades frágiles, acción épica y héroes cuyo mayor superpoder es ser buenas personas.

Por otra parte, al fin recibimos uno de los grandes éxitos comerciales y cinematográficos del año: la rompedora 'Backrooms' de Kane Parsons. Con este largometraje, el jovencísimo realizador adapta su serie de vídeos virales para YouTube en 105 minutos en los que lo verdaderamente importante son las atmósferas opresivas y la fascinación por los espacios liminales en lo que podríamos calificar como 'El proyecto de la bruja de Blair' para las nuevas generaciones.

No podríamos olvidarnos, por supuesto, del regreso de 'Scary Movie' con su sexta entrega —que no viene con número, por cierto—. Michael Tiddes, responsable de cintas de tan dudosa calidad como 'Paranormal Movie' o 'Fifty Shades of Black' se reúne de nuevo con el clan Wayans, a quienes acompañan Anna Faris y Regina Hall, en otro batiburrillo de parodias del cine de terror reciente cuyo tráiler deja entrever un sentido del humor un tanto caduco.

Desde dentro de nuestras fronteras, Arantxa Echevarría dirige a Hugo Silva y Dafne Fernández en la comedia 'Cada día nace un listo'; Fernando Franco vuelve a la carga tras 'La consagración de la primavera' y 'Subsuelo' con el drama con los abusos sexuales en la iglesia como telón de fondo 'La luz'; y Jorge Alonso se pone romántico junto a Maxi Igglesias y Margarida Corceiro en 'Todo lo que nunca fuimos', basada en la novela de Alice Kellen.

Las novedades de la semana las cierran la comedia romántica 'La ironía del amor', protagonizada por Barbie Ferreira y dirigida por la crítica reconvertida en cineasta Chandler Levack, y 'Rebuilding', el drama familiar protagonizado por Josh O'Connor, Amy Madigan y Kali Reis que llega después de causar sensación en la pasada temporada de festivales y premios.

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