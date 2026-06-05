Ted Danson hizo blackface para reírse de Whoopi Goldberg hace 33 años, y todavía se arrepiente. "Fui arrogante y estúpido"

En 1993, el mundo era muy distinto: los famosos, la prensa y las sensibilidades no tenían casi nada que ver con los actuales, pero, aún así, hay momentos que fueron grotescos entonces que siguen coleando ahora. Imagina, hace 33 años, cómo debió caer en Hollywood que Ted Danson y Whoopi Goldberg estuvieran teniendo un lío romántico... y que él decidiera, durante el roast de ella (un formato en el que, básicamente, varios cómicos van a meterse con la persona homenajeada), hacer blackface. Uf.

Yo soy aquel Ted Danson del África tropical

Delante del público del New York’s Friars Club, Danson estaba convencido de que estaba haciendo un chiste increíble sobre su relación interracial con Goldberg, sin darse cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era, bueno, ser un cretino. Ahora, en el podcast 'Who's with me?', ha mirado atrás y pedido todo el perdón del mundo a la actriz y presentadora.

La pobre Whoopi Goldberg ha tenido que defenderme durante años, de manera dulce y elegante. Así que lo último que probablemente quiere es que la pongan otra vez en esta posición. Quiero hablar de esto y pedir perdón para siempre. Sé lo que estaba en mi corazón, así que no tengo problema en hablar de esto. Pero necesito y quiero pedir perdón por el resto de mi vida porque alguien hoy puede entrar en Internet y decir "¿Qué coño? Me siento traicionado, me siento enfadado". Y yo lo hice.

En el momento, Danson quería reírse de los supremacistas blancos que estaban criticando su relación, pero no le salió bien y la propia Goldberg tuvo que aclarar y mentir, afirmando que ella había escrito la mayoría de las bromas. Sin embargo, todo fue culpa de Danson: "Así que mi cerebro pensaba 'Vale, aquí hay algunas de las mujeres negras más divertidas e hilarantes del mundo. Y se supone que yo tengo que hacerle un roast y no soy cómico. Como mucho, soy un actor'".

Así que pensé "Dios, ¿qué voy a hacer?" y luego "Bueno, puedo hacer una interpretación". Miré todas esas cintas y pensé que si fuera negro podría decir todas esas cosas escandalosas. No lo soy; entonces mi mente llegó a la conclusión de que lo haría en blackface y sería divertido o no, pero al menos tendría licencia para hacerlo.

Spoiler: no, no tenía licencia para hacerlo y el público se le volvió en contra. "Creí que podría conseguirlo. Aunque no ha habido nadie más blanco que yo en el mundo, creí que este tío blanco podía tener algo valioso que decir sobre la raza y las relaciones interraciales, y eso fue estúpido y privilegiado. Pensé 'Oh, pueo ser Robin Williams. Puedo salir adelante, lo puedo conseguir. Sé que es atrevido, pero yo puedo'. Y fue tan arrogante y estúpido".

Hay que tener en cuenta que, aunque ahora nos parezca lejano, Goldberg cortó rápidamente con Danson tras un año y medio saliendo, y fue un suicidio laboral del que le costó recomponerse. El actor perdió a su mujer (porque sí, en medio de esto seguía casado), 30 millones en el acuerdo de divorcio y le costó años recuperarse. Pocas veces un blackface salió más caro... y las consecuencias siguen durando hasta nuestros días.

En Espinof | 'Lo que el viento se llevó' es racista y también una obra maestra del cine: hay que contextualizar los clásicos, no retirarlos

En Espinof | Las mejores películas de 2026