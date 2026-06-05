Meses después de arrasar en cines, se estrena en Prime Video el thriller encendido y lleno de sorpresas que Sydney Sweeney necesitaba para ser estrella

Conseguir un relevo generacional en estrellas de cine se consigue poniéndoles en ocasión de brillar allí donde verdaderamente pueden encajar, no intentar volverlos todoterrenos que se gripan a las primeras de cambio. Sydney Sweeney intentó tener un poco de todo, incluyendo intentos biopics de Oscars y amagos de supuesto prestigio, cuando realmente su lugar está en películas como ‘La asistenta’ (’The Housemaid’).

La casa patas arriba

Sweeney protagoniza junto a Amanda Seyfried la adaptación de una novela superventas con tanto thriller psicológico como tensión romántica doméstica. Un terreno proclive al salseo que dirige un Paul Feig familiarizado con el terreno, ofreciendo un entretenimiento que dio la sorpresa en salas de cine (400 millones de dólares recaudados en todo el mundo) y ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Intentando dejar atrás un pasado problemático, Millie Calloway busca trabajo desesperadamente para salir de su precariedad y falta de techo. Bajo falsos pretextos consigue impresionar en una entrevista de trabajo a Nina Winchester, la ama de casa y esposa de un empresario de éxito, obteniendo un trabajo como asistenta que termina siendo menos idílico de lo que aparentaba.

Con estos materiales se puede hacer un retorno con gusto de ese thriller doméstico mal llamado “telefilmero” de la escuela ‘La mano que mece la cuna’, o se podía hacer un agradable despropósito que sabe reírse de sí mismo como la misma ‘Un pequeño favor’ de Feig. Por degracia, ‘La asistenta’ no se decide ni por uno ni por otro.

Acaba mostrando bastante garra cuando destapa sus grandes sorpresas y desarrolla un thriller guarro y casi depalmiano, pero para llegar a ello se tiene que pasar por intriga a medio cocinar y tensión sexual tan excitante como una rebanada de pan blanco. Cae accidentalmente en el terreno de entretenimiento picante para club del libro.

Aun así, resulta un terreno más apropiado para que una actriz como Sweeney parezca una estrella que la mayoría de intentos forzados que ha liderado, especialmente aquellos donde intenta darse legitimidad como actriz. ‘La asistenta’ tiene su capacidad de atrapar, y aunque sea muy desigual no es desastrosa. Aunque en el fondo igual no le habría venido mal que lo fuera.

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