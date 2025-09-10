El creador de 'Hannibal' habla sobre las opciones del regreso y tiene claro a quién elegiría como Clarice: "Si pudiera pedirle algo al universo, sería esto"

Considerada como una de las mejores series de los últimos años, 'Hannibal' sigue siendo un referente casi una década después de su abrupto final en 2015. Con Mads Mikkelsen como Hannibal Lecter y Hugh Dancy como Will Graham, la serie combinaba terror psicológico, una estética exquisita y un guion impecable. Y tras un desenlace que no podría contarse como tal por la descorazonadora cancelación, los fans nunca han dejado de pedir su regreso y su creador Bryan Fuller no solo ha hablado de esa posibilidad, sino que también ha compartido cómo sería su siguiente proyecto soñado.

Poniendo el grito en el cielo

En una entrevista con ScreenRant durante el Festival de Cine de Toronto, Fuller confesó que él tampoco ha superado el final de la serie y que sigue queriendo continuar con el universo de 'Hannibal'. De hecho, esto es lo que respondió cuando se le preguntó sobre un posible regreso:

“Mi proyecto soñado es hacer una miniserie de 'El silencio de los corderos' con Mads [Mikkelsen] y Zendaya como Clarice Starling. Si pudiera pedirle algo al universo, sería esto”

La elección de Zendaya sorprendió a muchos, pero Fuller ve en la actriz la intensidad y la versatilidad necesarias para reinterpretar a uno de los personajes femeninos más icónicos del cine. Sin embargo, el entusiasmo de Fuller choca con un obstáculo importante. Con la muerte de Martha De Laurentiis y Thomas Harris intentando recuperar el control de todo el material, la situación legal complica cualquier proyecto a corto plazo.

Así lo explicó el propio Fuller:

“Bueno, ahora es complicado porque Martha De Laurentiis falleció y tenía una parte de los derechos [de autor], y ahora Thomas Harris intenta conseguir todos los derechos y aglutinarlos. Y creo que eso va a llevar un par de años de trabajo. Pero todo el reparto quiere volver: Mads, Hugh, Lawrence, Katie, Caroline… todos están de acuerdo. La cuestión es: ¿Se podrán renegociar los derechos?”

De hecho, el deseo del equipo creativo y del elenco por volver mantiene viva la esperanza. Fuller ya demostró con 'Hannibal' que era capaz de llevar a la televisión uno de los universos más complejos y perturbadores de la literatura criminal. Apostar en su contra, incluso con los obstáculos legales es imprudente, porque no es algo imposible. Pero tampoco hay que esperarlo con muchas ganas, porque el viento no sopla a su favor.

Sea como sea, por ahora, el regreso de 'Hannibal' sigue siendo incierto. El tema de los derechos podría tardar años en resolverse, y no hay señales claras de interés por parte de cadenas o plataformas. Aun así, Fuller y su elenco parecen decididos y está claro que la ausencia de la serie sigue dejando un vacío difícil de llenar. Ahora, mientras la batalla legal se resuelve, no queda otra que seguir echándola de menos.

