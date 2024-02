El director de 'Your Name' y 'Suzume' se pronuncia sobre el arresto de su productor por una acusación de pornografía infantil. "Estoy profundamente conmocionado"

Estos días el mundo del cine japonés ha sido impactado por la noticia de que Koichiro Ito ha sido arrestado por la policía de la Prefectura de Wakayama por violar las leyes de prostitución y pornografía infantil de Japón.

Ito, de 52 años, fue el productor de gran parte de las películas de Makoto Shinkai, incluyendo 'Your Name' y 'El tiempo contigo' y 'Suzume'. Según los cargos, Ito coaccionó a una estudiante de 15 años para que le enviase imágenes de ella desnuda, aunque el productor era perfectamente consciente de que era menor, e incluso llegó a transferirle 12.500 yenes (unos 77 euros) para conseguir las fotografías. Esto ocurrió en 2021, y la policía comenzó a investigar el incidente a raíz de otro posible caso de prostitución infantil.

El salpicón inevitable

Aunque Makoto Shinkai no tiene nada que ver con los cargos, le ha terminado salpicando la polémica por la asociación de Ito con sus películas. El director de 'Your Name' no ha tardado en reaccionar y ha enviado un mensaje desde su cuenta de X (Twitter) para solidarizarse con las víctimas.

"Estoy profundamente conmocionado al ver las noticias del arresto de esta persona involucrada en la producción de mi trabajo. Y, primero de todo, quiero expresar mi profunda solidaridad para con la víctima", ha escrito Shinkai. "También me disculpo profundamente por causar ansiedad a cualquiera que ama y apoya estas películas".

Shinkai ha querido hacer hincapié en que el valor de las películas en las que Ito trabajó no debería verse afectado por los cargos contra él. Aunque obviamente también entiende que no siempre es fácil separar una obra de quienes trabajan en ella, y acepta que ahora ciertas personas miren las películas con otros ojos.

"Personalmente, no creo que el valor de este trabajo tenga que reducirse por este incidente, pero creo que es natural que la gente tenga dudas. Estoy muy frustrado y entristecido por esto", añadió el director.

Shinkai e Ito se conocieron en 2003 cuando el productor se unió al estudio Comix Wave y Shinkai estaba empezando a trabajar en su película 'El lugar que nos prometimos', pero no trabajarían juntos hasta 'Viaje a Agartha', que se estrenó en 2011. Desde entonces han sido colaboradores habituales e Ito ha sido el productor de todas las películas de Shinkai, incluso ayudándole a tomar ciertas decisiones creativas para sus historias.

Por ahora Ito ha admitido los cargos de los que se le acusan, e incluso ha afirmado no recordar en concreto el caso por el que se le investiga ya que el productor estuvo involucrado en situaciones similares con otras menores.

En Espinof: