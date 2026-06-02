Es una de las mejores comedias de la historia del cine y sigue siendo imbatible 86 años después. Todo un clásico que se puede ver gratis en streaming

Solo basta con unos ver minutos de 'Luna nueva' ('His Girl Friday') para entender por qué sigue siendo una referencia indiscutible de la comedia. Todo transcurre en una redacción instalada dentro de un juzgado, un espacio cerrado donde conviven periodistas, sospechosos, apuestas de póker y la el sentido constante de que va a haber una ejecución.

En ese ambiente tan cargado como teatral, lo profesional y lo sentimental chocan sin parar, especialmente entre dos exesposos que vuelven a encontrarse en medio de una noticia que lo cambia todo. Lo que empieza como una cobertura periodística más termina convirtiéndose en una guerra.

Un clásico con una química explosiva

Dirigida por Howard Hawks, la película se sostiene sobre una tensión constante entre lo que sus protagonistas dicen querer y lo que realmente necesitan. Por un lado está Hildy Johnson, una reportera brillante decidida a dejar su carrera para casarse y empezar una vida tranquila. Un día vuelve a cruzarse con su exmarido y editor, que no está dispuesto a perderla ni personal ni profesionalmente. Entre ambos se reabre una dinámica de atracción y dependencia emocional que nunca termina de resolverse del todo.

Después, ese choque íntimo se traslada al terreno del periodismo, donde una historia criminal en desarrollo sirve como excusa para retenerla un poco más en la redacción. Un acusado de asesinato, una posible fuga y la obsesión por la exclusiva perfecta empujan la trama hacia un ritmo cada vez más descontrolado, en el que la noticia ya no es lo importante.

Aquí Cary Grant encarna a un editor tan brillante como manipulador, capaz de convertir cualquier situación en un juego a su favor, mientras que Rosalind Russell sostiene el centro emocional con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que le da sentido a todo. A su alrededor, la redacción funciona como un organismo vivo que nunca se detiene, lleno de ruido, apuestas y urgencia.

Como resultado tenemos una comedia donde el amor y el trabajo son prácticamente inseparables, y que funciona como un reloj. Yo vuelvo a ella siempre que puedo.

Está disponible en Movistar Plus, Runtime, Filmin y FlixOlé.

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