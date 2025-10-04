Hace 16 años, Taylor Swift hizo un cameo en la película de otro icono del pop. Y también nos dejó una de las mejores canciones de la banda sonora

Antes de convertirse en la superestrella global que conocemos hoy, Taylor Swift tuvo una cameo que con el tiempo se convirtió en una de las grandes joyas de su carrera. En 2009, mientras Miley Cyrus conquistaba el mundo con el fenómeno Hannah Montana, Taylor Swift -que por cierto estrena en cines 'Release party of a Showgirl'- se coló en la historia con un pequeño cameo y una contribución musical en 'Hannah Montana: La película'.

Para los que tengan más fresco el recuerdo, se trata de aquella escena en un granero y de una canción que se quedó grabada en la memoria de los fans de ambas artistas.

Ritmos de country

Lo cierto es que Taylor Swift no solo cantó en la película, sino que además escribió una de las canciones principales de la banda sonora. Estoy hablando de 'You’ll Always Find Your Way Back Home', que aparece en el clímax de la película y que Miley interpreta sobre el escenario. Swift entregó a los productores un tema perfecto para el público adolescente de la época que hablaba sobre la importancia de las raíces y de nunca perder la esencia, sin importar los cambios que experimentemos.

Y su otra aportación fue su propio cameo en pantalla. Durante una fiesta benéfica en un granero, Taylor Swift interpretó 'Crazier', una balada country que representaba a la perfección el sonido que la había llevado al estrellato. Es un momento breve y también una de las primeras veces que la cantante apareció en una producción cinematográfica.

En las notas de producción de la película, Taylor Swift explicó que 'Crazier' no fue compuesta para la película, sino que formaba parte de sus demos personales. Al enviarla al equipo de producción, quedaron tan impresionados que decidieron incluirla tal cual. El resultado fue una escena que es considerada por muchos fans como uno de los momentos más memorables del filme.

Con el paso de los años, las dos canciones asociadas a 'Hannah Montana: La película' han adquirido un carácter especial dentro de la carrera de Swift. Y es un recuerdo entrañable de una época en la que Miley Cyrus era la reina indiscutida de Disney y Swift apenas daba sus primeros pasos como cantante. A día de hoy, esa breve aparición resulta casi mágica, porque hizo coincidir a dos iconos de la cultura pop y de toda una generación.

