Taylor Swift es la última gran sorpresa de la taquilla. Nadie se la esperaba hace dos semanas y va a recaudar una millonada

Nadie se lo imaginaba hace dos meses, pero, igual que pasó en 2023, Taylor Swift ha vuelto (o más bien "va a volver") a revolucionar la taquilla estadounidense. Si en aquel momento 'The Eras Tour' recaudó 267 millones en un momento especialmente bajo para la recaudación, ahora es el momento de que 'Release party of a Showgirl' (el documental que celebra su nuevo álbum, que sale mañana) tome el relevo. Puede que pienses que es un truco de manos promocional, porque lo es, pero al mismo tiempo va a recaudar, en solo tres días, más que muchas de las mejores películas del año. Ahí es nada.

I knew you were trouble

'Release party of a Showgirl' no es una película al uso: se trata de una pieza de 89 minutos que es parte making of, parte comentario del nuevo disco y parte vídeo musical. De hecho, es un evento al más puro estilo que se proyectará tan solo del 3 al 5 de octubre en Estados Unidos (y también en España, por cierto).

Si eres de las personas que ya han reservado 'The life of a showgirl', su nuevo disco, pues no creo que te pierdas este momentazo. De hecho, en Estados Unidos ya calculan que se embolsará entre 35 y 40 millones de dólares en un fin de semana, que no es espectacular per se... pero sí inédito para una cinta con la que nadie contaba este año.

Los dueños de los cines, que vivieron la marabunta del año pasado, decidieron hacer sitio para su estreno en cuanto se enteraron. Tal y como dicen en Variety, "La gente viene por ella como loca. Es una buena manera de llevar a las salas de cine a personas que no lo hacen de manera regular". Swift, que ya ha vendido 2 millones de unidades del disco solo en preventa en plena crisis musical, viene a ser la enésima sorpresa en taquilla de un 2025 inusual.

No es que las franquicias hayan abandonado sus lugares de privilegio (si miráis la lista de lo más visto, es solo una ilusión), pero de pronto otro tipo de cine más inesperado se ha abierto camino, como 'Demon Slayer: La fortaleza infinita', 'Weapons', 'Los pecadores' o, recientemente, 'Una batalla tras otra', a las que hay que sumar el fenómeno mundial que ha sido 'Las guerreras K-Pop'. Taylor Swift, en realidad, solo viene a unirse a la fiesta de la taquilla en un año bisagra que viene a demostrar que no todo estaba dicho y visto para sentencia. Solo que, en este caso, haciendo mover las caderas por el camino.

