La intensa vida de Clara Bow, la última gran actriz de cine mudo a la que Taylor Swift ha homenajeado en su último disco

Creo que a estas alturas no hay nadie que dude de la fama sin límites de Taylor Swift: no solo forma parte central de la cultura pop del siglo XXI, sino que, además, agota todas las entradas de sus conciertos en tiempo récord y se convierte en tendencia con cada cosa que hace o dice. Es, quizá, la mayor estrella de nuestro tiempo, nos guste más o menos. Por eso el lanzamiento por sorpresa de 'The Tortured Poets Department' es un notición que afecta de forma transversal a toda la cultura. Es lo que hay.

Homenajes mudos

En una de las canciones de su nuevo disco, Taylor Swift hace un homenaje a una actriz de cine mudo que muchos ya han olvidado o suelen pasar por alto al repasar la historia del séptimo arte: 'Clara Bow' hace referencia a la que, en su día, fue una de las actrices más poderosas de Hollywood, que marcaron un estilo y una actitud, y una de las pocas que, después de demostrar ser un éxito en la era silente, pudo dar el salto hacia el sonido (por mucho que lo odiara).

En la canción, la cantante empieza diciendo "You look like Clara Bow in this light, remarkable" ("Con esta luz te pareces a Clara Bow, extraordinario"). Bow, nacida en 1905 en Brooklyn, quedó fascinada por las películas en su adolescencia, cuando se dio cuenta de que no podía ser "uno de los chicos" después de que uno de sus mejores amigos la besara. Mientras se fascinaba más y más con las películas, la actriz tenía una vida miserable tanto en casa (su madre la llegó a despertar con un cuchillo de carnicero puesto en su cuello) como en el colegio. Y claro, acabó haciendo mella en su salud mental a largo plazo.

En 1921, y después de ganar un concurso para ser actriz (sin demasiado éxito) debutó en 'Beyond the rainbow'. Bueno, más o menos: según ella, fue borrada de la película, aunque muchas otras fuentes indican que no fue así. Tenía 16 años y ya creía que su historia con el cine se había acabado para siempre. Sin embargo, con la ayuda de su padre, acabó subiendo escalones tras ser rechazada en cientos de castings, hasta protagonizar cintas como 'Down to the Sea in Ships', que le ganó fama crítica y de público.

¿Es Taylor una flapper?

Se convirtió en la cara más reconocible de las flappers, esas mujeres modernas de inicios del siglo XX, esas que escuchaban jazz, llevaban la falda por las rodillas, bebían, fumaban y tenían sexo casual: eh, no se llamaron "alegres años 20" por nada. En 1924 ya estrenó ocho títulos, y su fama continuó en ascensión hasta que en 1927 apareció en 'Alas', la primera película que ganó el Óscar. Era, ya, la número uno de la taquilla.

En 1931, solo cuatro años después, la fama y la atención constante acabaron causándole mella emocional y poco después dejó para siempre los rodajes. Solo volvió un par de veces para recaudar un poco más de dinero cuando le hizo falta, de hecho. Su última película fue 'Hoop-La', en 1933, que fue un sonado fracaso de taquilla. Bow desapareció y se marchó, junto a su marido, Rex Bell, a convertirse en ranchera en Nevada. Esa tranquilidad no evitó sus problemas mentales ni sentir esa profunda tristeza que no se correspondía con su imagen de flapper y "It Girl" (ella fue quien dio nombre al término, al fin y al cabo).

Bow llegó a intentar suicidarse cuando su marido trató de ser congresista, prefiriendo la muerte a afrontar una vida pública, y acabó sus días sola en un bungalow después de que nadie viera nada raro en ella en el manicomio al que entró voluntariamente. Taylor Swift ha rescatado su nombre del olvido, pero no es la primera persona que ha hecho un comentario contemporáneo sobre ella. Al fin y al cabo, el personaje de Margot Robbie en 'Babylon' estaba claramente basado en ella, por ejemplo. ¿Se verá Swift reflejada en esta flapper un siglo después de su éxito (y posterior caída)? Quién sabe.

Al fin y al cabo, como dice en su canción, "Nadie en mi pequeño pueblo creyó que vería las luces de Manhattan"...

