'The Responder': Martin Freeman brilla en una vibrante e intensa serie policíaca en Movistar Plus+

Hay un plano en el primer episodio de 'The Responder' que encapsula muy bien lo que nos vamos a encontrar en esta serie que estrena Movistar Plus+ (originaria de BBC). En él vemos una puerta que ha roto Chris, el policía al que da vida Martin Freeman ('Bendita paciencia'), como pago por la frustración y la ira de una noche más, solo, en las calles de Liverpool.

Inspirada en las propias vivencias de Tony Schumacher, ex policía convertido en guionista en el que es su debut en pantalla, este drama de cinco episodios nos presenta la historia de un "patrulla" que se ve obligado por un amigo/traficante de drogas (Ian Hart) a ir a buscar a una chica (Emily Fairn) por las calles de la ciudad porque le ha robado un paquete importante.

Además, la serie cuenta con Adelayo Adedayo como Rachel, una policía novata que se ve de compañera de Chris; Warren Brown como Mullen, ex compañero de Chris que busca cualquier excusa para hacer que le despidan; y MyAnna Buring como la mujer de Chris, entre otros.

Breaking Bad PD

Con esta premisa nos adentramos en una espiral de ir cayendo en el fango de dilemas morales por parte de un hombre que, sabiéndose corrupto, sigue queriendo mantener cierta ilusión de que es un buen policía. De que, como tal, sigue teniendo sus límites.

Pero el personaje de Freeman no es, digamos, el Vic Mackey de 'The Shield'. Si acaso es uno de esos policías que caen entre las rendijas del 'Line of Duty' de Jed Mercurio —solo que aquí es un poco la antítesis de lo que vemos en el veterano—. La serie se preocupa por retratarle como alguien que desea ser buen policía pero cuyos problemas monetarios e inestabilidad mental definen la situación vital y profesional en la que está.

'The Responder' plasma muy bien la sensación de tensión continua, asfixiante en el turno de trabajo. Algo que termina trascendiendo al "tiempo libre" en el que uno tiene imposible desconectar. El guion es vibrante y la actuación de Freeman es brillante, aunque no podíamos esperar lo contrario.

Corta en la profundización

Hay, sin embargo, una cuestión que se queda demasiado en el aire quizás por ser tan concentrado: no se perfilan bien las motivaciones de los personajes. Vemos los conflictos claros (la vendetta de Mullen, por ejemplo) pero aparecen algo desdibujados, lo que sumado a que no hay una justificación suficiente da la sensación de ser niñerías.

También es una pena que la serie, aunque comience con Chris asistiendo a terapia, no ahonde más en el aspecto psicológico de este drama, y en concreto en la exploración de la mente quemada y alterada del policía y cómo afecta tanto a trabajo como la vida.

Esto causa que la historia, pese a tenernos bien en vilo con sus giros y revelaciones, se note algo más superficial de lo que prometía en un comienzo. Pero no por ello, 'The Responder' funciona menos. La serie es desde luego vibrante y efectiva, un buen e intenso policíaco sobre la línea entre la corrupción y el trabajar según las normas.