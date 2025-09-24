Hace 28 años, Nicolas Cage hizo una de sus mejores películas con este director. Ahora vuelven a trabajar juntos en un thriller bélico con ecos de James Bond

Hubo un momento muy concreto en el que Nicolas Cage era un firme aspirante a ser la mayor estrella de Hollywood. Acababa de ganar el Óscar por 'Leaving Las Vegas' y había arrasado en taquilla con 'La Roca'. No duró mucho, pero en 1997 volvió a petarlo tanto con 'Con Air' como con 'Cara a Cara', y 28 años después va a volver a colaborar con Simon West, director de la primera.

Ahí es cierto que hay una pega muy importante, y es que Cage ya volvió a coincidir con West en 2012 en 'Contrarreloj'. Y si 'Con Air' la sitúo fácilmente en lo mejor del actor, esta última se encuentra sin duda entre las peores. Ya veremos con qué versión nos encontramos en 'Fortitude', un thriller bélico con ecos de James Bond que ya está rodándose.

Más detalles sobre 'Fortitude'

Nicolas Cage en 'Contrarreloj'

'Fortitude' cuenta la historia real situada durante la II Guerra Mundial de una red agentes de inteligencia británicos que realizaron misiones sin precedentes con el fin de engañar a los nazis y alterar el rumbo de la contienda. En concreto, seguiremos la historia de Dudley Clarke y Thomas Argyll "Tar" Robertson, quienes lideraron una red en la que también se encontraba Dusko Popov, un agente doble yugoslavo que se dice que fue una de las principales inspiraciones de Ian Fleming para la creación de James Bond.

Además, Cage no es el único nombre destacado de un llamativo reparto en el que también participan Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà, Ben Kingsley, Alice Eve, Michael Sheen, Art Malik, Lukas Haas, Adrian Topol, Emilio Sakraya y Paul Anderson. Suena a proyecto serio y no es uno de esos títulos destinados a acabar sepultados en el mercado digital.

Tal y como aclara Deadline, las grabaciones de 'Fortitude' arrancaron en Londres el pasado 8 de septiembre y la película cuenta con un guion de Simon Afram. Por ahora se desconoce su fecha de estreno.

En Espinof | "Esa película cambió mi vida": Nicolas Cage revela sus 13 películas favoritas y señala cuál fue la que le llevó a ser actor

En Espinof | "Es una de mis mejores películas pero fue malinterpretada". Nicolas Cage reivindica uno de los mayores fracasos de su carrera y cree que pasará a la posteridad



