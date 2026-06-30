Tom Cruise: "Seamos serios, no me dedico a salvar vidas. Suceden muchas cosas fuera de mi pequeño mundo"

Tom Cruise es una de las mayores estrellas de la historia del cine. Es cierto que su carrera ha sufrido ciertos altibajos a lo largo de los años, pero se mantenido en activo y siempre ha sabido volver a conectar con el público. Eso sí, siempre ha tenido claro que hay otros trabajos mucho más importantes que el suyo.

El propio protagonista de títulos como 'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow') o la saga Misión Imposible así lo confesaba en una entrevista concedida hace 40 años a Cameron Crowe, con quien años más tarde trabajaría en 'Vanilla Sky', en una entrevista concedida a la revista Interview donde destacaba que "seamos serios, no me dedico a salvar vidas".

"Hacer una película es como una partida de ajedrez"

El actor al que pronto veremos en la esperadísima 'Digger' también reconocía que "me siento afortunado, pero esto es solo una parte de mi vida. Me encanta mi trabajo, pero mi familia también es muy importante para mí. Si lees el periódico, verás que suceden muchas cosas fuera de mi pequeño mundo". No le faltaba razón, pero queda la duda de si ahora, que es mucho más hermético en sus declaraciones, opina lo mismo.

Además, la estrella de Hollywood aseguraba que "hacer una película es como una partida de ajedrez. Se trata de cambiar constantemente los patrones, de adaptar cosas nuevas. No es tan sencillo como parece. Cada día pasa algo y piensas: «¡Genial, vamos a cambiar de rumbo!». Pero no tengo ningún método específico para el estreno de una película".

Por último, Cruise también aseguraba lo siguiente sobre su método interpretativo: "Soy bueno escuchando. Creo que es la característica más importante. Siempre he sido así. No es que siga todos los consejos, pero hay que escucharlos y tener el valor de tomar las propias decisiones. Entonces, simplemente me lanzo. Lo importante es estar relajado en el trabajo. Lo mismo en la vida. No te tomes todo demasiado en serio. Así puedes soltarlo todo y no actuar".

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