'Bruja Escarlata y Visión': ojalá no fuera más que la sitcom tradicional de Disney+ que nadie esperaba

¿Me recibes, Wanda? Durante los dos episodios que Disney+ ha estrenado de la esperada serie sobre los personajes salidos de la saga de 'Los Vengadores' han sido bastantes las interferencias que han sobresaltado a su protagonista femenina. Todo apunta a que la magia bicolor en cuatro tercios terminará por desaparecer, pero, ¿no era suficiente con una refrescante miniserie retro sin estridencias?

La pareja perfecta

Tom King y Gabriel Hernandez publicaron en 2015 los doce números de lo que sería el segundo volumen de 'La Visión', una sensacional y multipremiada serie limitada. La obra se convertía en una de las grandes historias de los últimos años y en la favorita de público y crítica. Un violento y perturbador drama cómico de ciencia ficción que suponía un punto y aparte en el anquilosado mundo de unos superhéroes que en realidad no se dedican a salvar el mundo.

La historia de King y Hernandez hacía daño y tonteaba con el terror simplemente contando una historia sobre una familia tratando de encajar en el mundo, en el barrio. Con su reimaginación del personaje, King revitalizó un personaje Marvel uno con una historia tan larga y compleja como la de héroes mucho más populares. Creado por el escritor Roy Thomas y el artista John Buscema, La Visión debutaba en Los Vengadores hace más de cincuenta años. Con la dureza de los enfrentamientos a los que el personaje se sometía en las últimas superproducciones Marvel, era lógico que también pudiera tomar aire en su siguiente intervención.

Para hacerlo, Jac Schaeffer, creadora de la serie, también ha apostado por un estilo y un formato muy alejado de lo que cabría esperar. Pero, ¿no será que estos personajes deberían ofrecer siempre eso mismo? ¿Sorpresas? En el fulgurante primer episodio de 'WandaVision' (lo siento, es muy potente el título original), asistimos perplejos a una lección de humor blanco multicámara de exquisito gusto. Pero claro, habrá interferencias. Porque Marvel no se atreve a dejarlo ahí. ¿No se merecían un descanso en ese show de los 50?

No es otra estúpida sitcom americana

A diferencia de los esfuerzos anteriores de Marvel TV, 'Bruja Escarlata y Visión' sí forma parte del sistema de calendario de “Fases” del MCU. Como reveló el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en la presentación de la compañía en la Comic-Con International de San Diego en 2019, la serie es parte de la Fase 4.

Aunque arraigada a la iconografía de las comedias de situación, la serie también parece estar fuertemente influenciada por los cómics de Tom King y Gabriel Hernandez. No olvidemos que en esa historia, La Visión estaba tratando de encontrar la felicidad doméstica construyendo una familia de androides. Virginia, la esposa modelo, tenía un patrón cerebral inspirado en Wanda y ... bueno, digamos que las cosas no salían como habría esperado.

Matt Shakman, veterano realizador televisivo de envidiable currículum que incluye títulos como 'Mad Men', 'Juego de Tronos', 'Fargo' o 'The Boys', parece haber encontrado el lugar ideal para conjugar los aspectos que hicieron grandes éxitos de todas esas propuestas. Podemos especular con la utilización de tropos de comedia familiar tradicional, pero si tenemos en cuenta que Wanda y su hermano se criaron en una instalación de Hydra, es muy posible que su noción de una familia normal se haya basado en las comedias de situación estadounidenses.

De cualquier modo, está claro que Wanda está tratando de crear una unidad familiar propia usando todas las ideas y medios disponibles para ella, pero me temo que tras el final del segundo episodio la cosa dejará de seguir el camino de sus inicios. Los colores y la amplitud de un formato ancho palpitan bajo ese viejo show para todos los públicos sobre amas de casa perfectas, maridos egoístas y vecindarios con encanto.

Sus referentes, básicamente la edad de oro piedra de la televisión norteamericana y la ciencia ficción satírica estilo Ira Levin, necesitan jugar con la certeza y la confianza de quien está dispuesto a perderlo todo. Y ese es el mayor defecto de una serie llena de aciertos: parece obligada a ser lo que es y se la ve algo inquieta en la espera al alivio final. Aquí nadie puede permitirse el lujo de perder nada. Esta 'WandaVision', aunque lo pretenda, no puede disfrazarse de otra cosa que no esté fuertemente ligada a los acontecimientos del pasado y de lo que está por venir. Lástima no poder transitar únicamente por ahí.

De lo que no cabe duda es de que Elizabeth Olsen ha nacido para protagonizar una serie así y resulta encantadora, pero Paul Bettany desatado como comediante es la gran sorpresa del show. Su personaje ha mutado en Rik Mayall, sobre todo en el segundo episodio, donde además de demostrar que no tiene rival con las réplicas también deja patente su estilo para la comedia física. 'Bruja Escarlata y Visión' es una estupenda serie que brilla más cuando parece lo que en realidad no es. ¿Por qué no la dejaron ser así? A veces menos es más. Aunque sea el menos más artificioso de la historia de la pequeña pantalla.