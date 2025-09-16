Con más de veinte películas dirigidas, Spike Lee confiesa cuál es aquella que los fans identifican como su favorita: "la mencionan más que 'Malcolm X'"

El universo del cine está lleno de directores que han sabido dejar huella por la filmografía que, fácilmente, podemos identificar en un instante, sin embargo, es la opinión de los fans la que divide a los críticos (y a a los propios directores) cuando se trata de elegir la mejor película de un cineasta, y Spike Lee lo sabe a la perfección cuando, en repetidas ocasiones, le mencionan una película que, muchos aseguran, es la mejor de su carrera.

En una conversación para el podcast IMO con Michelle Obama y Craig Robinson, Spike contó que cuando se le acerca algún fan, siempre hacen referencia a una cinta autobiográfica, incluso por encima de otras de sus películas más famosas como 'Malcolm X'.

En la entrevista, Lee asegura que "cuando se me acercan personas, muchas de ellas dicen que 'Crooklyn' es su película favorita, más que cualquier otra película", y puede que aún no haya dimensionado la razón, ya que esta película ha tenido una gran repercusión social y crítica en el cine.

Una película casi autobiográfica

'Crooklyn' es una película que Spike Lee escribió junto a sus hermanos Joie y Cinqué. El relato transcurre en el barrio de Bed-Stuy, en Brooklyn, en el verano de 1973. La protagonista es Troy Carmichael, interpretada por Zelda Harris, basada en su hermana Joie.

Lee piensa que una de las razones por las que la película resuena tanto con el público es porque muestra una dinámica familiar con la que muchos se identifican: la vida en una casa llena de gente, los retos de los hermanos, una madre que tenía que "hacer de sheriff" para mantener a todos bajo cierto control, y esa mezcla de momentos alegres y tensos que muchas familias reales conocen.

Sin embargo, en un ensayo para BIF, la crítica, autora y activista estadounidense Bell Hooks afirma que, a diferencia de como lo vimos en Hollywood por mucho tiempo, esta película desafía la forma en la que se ve en la pantalla la muerte de personas de raza negra.

Aunque 'Malcolm X' es probablemente una de sus películas más ambiciosas y reconocidas internacionalmente, 'Crooklyn' parece tener ese encanto de lo cotidiano y lo personal que hace que la gente se sienta más cerca.

Fotos de Spike Lee

En Espinof | "Nadie estaba ahí": Ice Cube señala culpables sin remordimientos sobre la cinta que llega como un gran fracaso a Amazon

En Espinof | Ni Zack Snyder, ni Christopher Nolan: el verdadero hombre que transformó a Batman en el cine fue un fan harto de lo que hicieron con su héroe favorito



