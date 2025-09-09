Denzel Washington y Spike Lee llevan décadas siendo una pareja cinematográfica esencial. Una de sus mejores películas está llena de melodía y se puede ver en streaming

Denzel Washington ha tenido sus cineastas de confianza en los que ha realizado blockbusters que le han consolidado una y otra vez como superestrella. Pero su faceta como actor completo la pudo desarrollar con Spike Lee, que le ha dado continuamente los mejores papeles y con el que ha formado una pareja cinematográfica excelente. Todo empezó con ‘Mo' better blues (Cuanto más, ¡mejor!)’.

Que no pare el jazz

Su primera película juntos tiene ya 35 años, y desarrolló un buen entendimiento entre director y actor que sigue a día de hoy con el reciente estreno de ‘Del cielo al infierno’. Su nueva obra conjunta es buena excusa para recuperar una joya llena de melodía que se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

En los bajos fondos de la ciudad de Nueva York, el trompetista Bleek Gilliam aprovecha todos esos años de infancia dedicada a estudiar música en lugar de jugar teniendo éxito junto a su quinteto de jazz. Pero su estabilidad corre peligro cuando su mánager y amigo de la infancia se mete en problemas, y también se ve obligado a elegir entre dos mujeres por las que siente una fuerte pasión.

Lee aprovecha la ola arrolladora que fue su ‘Haz lo que debas’ para meterse en otro proyecto apasionado donde elaborar la realidad afroamericana y la vida de barrio. Esta vez se mete de lleno en el mundo de la música jazz y desde un prisma contemporáneo, aunque esto sea una puerta de entrada a varias de sus obsesiones.

En ‘Cuanto más, ¡mejor!’ vuelve a haber espacio para indagar en relaciones, y cómo de complicadas son de mantener ante la presión del trabajo y la fijación en tener una carrera. Todas sus películas hasta el momento habían tocado estas complejas ideas sobre pasiones, sentimentales y profesionales, y aquí las elabora con un encanto de época.

Lo hace además aprovechando el siempre carismático toque de Washington como actor, además de darle ocasión de explorar áreas emocionales diferentes y complicadas. Basta ver cómo le rueda para comprobar que hay un entendimiento estupendo que van a decidir mantener durante varios años y a lo largo de diferentes películas. Y el cine americano no podría haberse beneficiado más de ello.

