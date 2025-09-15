En 4 días se estrena una de las mayores series de ciencia ficción del año. Un thriller postapocalíptico llamado a arrasar en Netflix

Netflix tiene varias grandes apuestas cada año con las que se supone que apuesta sobre seguro a la hora de conseguir esos éxitos que son la envidia del resto de plataformas. Eso sí, luego eso no es garantía de nada, pues este mismo año sufrió una tremenda decepción con 'Estado eléctrico', su película original más cara hasta la fecha.

Sin embargo, eso no va a impedir que Netflix siga buscando esos títulos que se conviertan en emblemas de la plataforma. De hecho, este viernes 19 de septiembre es la fecha elegida para el estreno del siguiente. Me refiero a 'El refugió atómico', la esperadísima nueva serie de ciencia ficción a cargo de los creadores de 'La casa de papel'.

No tan a salvo como podría parecer

Por ahora, Netflix ha intentado no dar demasiados detalles sobre la nueva serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Todos sabemos que gira alrededor de un grupo de multimillonarios que se esconden en un búnker ante la amenaza de un colapso global que podría convertir la Tierra en un lugar inhabitable.

Todo son incógnitas a partir de ahí con una gran excepción: lo que promete ser un paraíso para esos poderosos acostumbrados a salirse siempre con la suya va a ser algo mucho más complicado e incómodo. Solamente hace falta echar un ojo al tráiler para tener claro que dentro del búnker van a saltar chispas y que no va a ser una convivencia precisamente pacífica.

También sabemos primera temporada de 'El refugio atómico' consta de 8 episodios y promete ser una de las mayores series de ciencia ficción del año. Aquí no importa tanto el reparto, aunque en el mismo encontramos varios rostros conocidos como los de Natalia Verbeke, Carlos Santos, Miren Ibarguren o Joaquín Furriel, como la necesidad de convertirlo todo en una experiencia repleta de tensión.

Además, Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix en España, prometió en El País que "no ha habido una serie tan ambiciosa en la historia de España", dejando así aún más claro la gran apuesta que 'El refugio atómico' es para la plataforma. No me extrañaría que incluso sueñen con que sea aún más grande que 'La casa de papel', pero lo van a tener difícil para conseguirlo.

Ahora solamente nos queda esperar 4 días más para poder disfrutar de ella y valorar por nosotros mismos. Lo que está claro es que Netflix va a hacer todo el ruido posible para que al menos empecemos a verla. Luego de sus méritos dependerá engancharnos o que prefiramos seguir mirando qué más hay en el catálogo...

