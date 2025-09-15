"Nadie estaba ahí": Ice Cube señala culpables sin remordimientos sobre la cinta que llega como un gran fracaso a Amazon

Parece sumamente lejano, pero el periodo de confinamiento por Covid-19 fue un momento en la industria del cine en la que la creatividad y los espacios para la producción de historias se puso a prueba, aunque también fue un pretexto para volver a visitar e imaginar clásicos de una forma diferente, lo que dio pie a que una interpretación de un clásico de la literatura se convirtiera en un fenómeno de plataformas, pero no por las razones que sus creadores esperaban.

Con una calificación del 0% en Rotten Tomatoes y críticas que la señalan como una de las peores películas de la historia, una película protagonizada por Ice Cube ha generado tanto burla como curiosidad. Ahora, el mismo protagonista ha revelado detalles que explican en parte su fracaso: la película se rodó sin director ni actores presentes, todo debido a las restricciones de la pandemia.

En una reciente entrevista en el livestream de Kai Cenat, Ice Cube explicó que la película 'La Guerra de los mundos' se filmó en solo 15 días durante el confinamiento de 2020. Debido a las restricciones sanitarias, ni el director Rich Lee ni los demás actores estuvieron presentes en el set.

Según Cube, "el director no estaba ahí, ninguno de los actores estaba ahí", lo sugiere que la producción se llevó a cabo de manera remota, con el propio Ice Cube grabando sus escenas en solitario y haciéndose cargo de los aspectos técnicos por su cuenta, lo que podría haber afectado la calidad del producto final.

"La hicimos en 15 días"

La película presenta una versión moderna del clásico de H.G. Wells, donde Ice Cube interpreta a Will Radford, un analista de seguridad nacional que se enfrenta a una invasión alienígena desde su escritorio, utilizando herramientas digitales como Zoom y WhatsApp.

A pesar de que la premisa podría ser interesante, lo cierto es que las restricciones de confinamiento llevaron a todos a abandonar el set: "Por eso solo es la pantalla del ordenador", explicó el actor. "Pero en realidad, si la cosa se pusiera fea, todos solo tendrían su pantalla para mirar".

Como la estrella indica, la narrativa se desarrolla completamente a través de pantallas, lo que ha sido criticado por convertirse en un recurso deja ver la falta de dinamismo y por parecer más una larga promoción del mismo Amazon que una película a la que la crítica ha destrozado, con medios como Variety calificándola de "largamente comercial" y otros como Cinemalogue considerándola "progresivamente ridícula".

A pesar de las críticas, la película ha encontrado su lugar como una producción dentro del referente del "hate-watch", es decir, una película que se ve para disfrutar de lo malo. Su estilo peculiar y su enfoque atípico han atraído a una audiencia que disfruta comentando y compartiendo sus momentos más absurdos en redes sociales, porque si algo tiene esta película, es de momentos inverosímiles de sobra.

Fotos de Amazon Prime

