Meses después de fracasar en cines, se estrena en HBO Max el intento a la desesperada de Dwayne Johnson por transformar su carrera

A estas alturas es complicado no observar con alto grado de cinismo cuando una estrella masiva preocupada en el pasado por salir en blockbusters muy millonarios quiere hacer el “camino de la redención” con trabajo serio que le de un Oscar. Y es complicado precisamente por jugadas recientes como la de Dwayne Johnson.

El antiguo luchador, hasta ahora bien preocupado de ser una bola de demolición como celebridad del cine y como empresario, quería empezar una reconversión a actor entregado y “respetable”, cosa que se desmonta rápidamente cuando ves en su calendario futuro cosas como el remake de ‘Vaiana’ y la siguiente ‘Jumanji’. Estos movimientos delatan una falsa declaración de intenciones que dejan a ‘The Smashing Machine’ en una nota al pie.

Un gigante caído

No es que faltase potencial para hacer algo reseñable en este biopic deportivo de ascenso y (sobre todo) caída donde Benny Safdie inicia su andadura en solitario como director lejos de su hermano (aunque haciendo películas similares en cierto modo). Premiado como cineasta en Venecia, su película con La Roca y Emily Blunt intenta lamerse las heridas de su fracaso comercial con su estreno en streaming a través de HBO Max.

Mark Kerr es una sensación dentro de las artes marciales mixtas, y se prepara para llevar al deporte a un nuevo nivel mientras busca competir en un torneo japonés muy mediático. Pero en su camino se cruzarán una dura adicción a los analgésicos y una relación sentimental turbulenta, embarcándole en su lugar en un camino de autodescubrimiento.

Ben Safdie mantiene una inquietud temática por la gente atrapada en una espiral que en cierto modo crea ella misma, intentando desmontar en el proceso la ideas de grandeza que contaminan el sueño americano. Su camino es, sin embargo, mucho más tradicional y melodramático que las películas hechas previamente con su hermano.

‘The Smashing Machine’: caspa accidental

También opta por una simpatía por su protagonista que acaba haciendo algo accidentalmente casposo en el proceso. La idea de crear un gigante frágil para poder contar la redención de las adicciones queda bastante enturbiada cuando se machaca una relación tóxica de una manera que trata al personaje femenino de Blunt con hostilidad y prácticamente misoginia.

Sus virtudes técnicas, como su fotografía y la exquisita música texturizada de Nala Sinephro, no terminan encontrando propósito en una película monocorde y progresivamente más exasperante en su vacuidad. Su director acaba como el propio Dwayne Johnson, mostrando más voluntad que resultados que sólo podrán llegar si es capaz de sostenerlo en movimientos futuros. Al menos, no parece que el actor esté por la labor, pero vamos a creer que todavía hay un cineasta salvable.

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