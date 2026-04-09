'Witch Hat Atelier' se dejó fuera parte del manga, pero sus creadores no descartan que podamos llegar a ver el anime al completo: "Hay cosas que tuvimos que cortar"

Ha tardado lo suyo, pero el anime de 'Witch Hat Atelier' ya se ha estrenado oficialmente y ha tenido un inicio fabuloso. El mundo de Kamome Shirahama ha cobrado vida de la mano de Bug Films y la espera ha merecido la pena, aunque con lo anticipado que venía el anime los fans han estado mirando cada detalle con lupa.

¿Llegan los "cortes del director" al anime?

Así es como muchos fans han notado ciertas diferencias sutiles frente al manga original de Shirahama. Los cambios que ha hecho el anime de 'Witch Hat Atelier' son mínimos, y más bien se reducen a la edición y duración de ciertas escenas. Como ha confirmado el productor Hiroaki Kojima, no han sido diferencias que afecten a la trama ni al mensaje del manga, pero se trata de sacrificios que se han tenido que hacer por el formato de la serie.

"Me impresiona cómo estás analizando minuciosamente las diferencias entre el manga original y el anime", admitió el productor desde su cuenta de X. "Así que, un pequeño dato de detrás de escenas: en los animes para televisión, por cuestiones inevitables de duración, siempre hay escenas que hay que cortar a regañadientes..."

Kojima continuó explicando que en realidad estas secuencias sacadas del manga se llegaron a animar completamente, pero que la duración se les iba de las manos y muchos fotogramas se terminaron cortando en el montaje final. Aún así, deja una puerta abierta a que podamos ver todo 'Witch Hat Atelier' como sus creadores pretendían:

"Especialmente en el primer episodio, hay bastantes escenas que se animaron por completo, pero que lamentablemente se tuvieron que cortar en la edición", continuó el director. "Me gustaría que algún día pudiéramos lanzar una versión con el 'corte del director', o algo así".

El director del anime Ayumu Watanabe ya explicó recientemente que uno de los grandes problemas que se han encontrado al hacer 'Witch Hat Atelier' es precisamente el tiempo y las restricciones de la emisión en televisión. Sabiendo que este material existe, no habría que descartar que el "corte del director" llegase para su versión en formato físico, aunque sentaría un precedente muy interesante de cara a futuras series.

A ver si sale del cajón y en algún momento podemos ver todo lo que se quedó fuera del anime.

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