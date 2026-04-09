Esta noche en TV, un desatada y alucinante película de ciencia ficción que ganó el Óscar a mejor película

Los últimos años de los Premios Oscars han ido despertando bastante discusión por la supuesta falta de capacidad memorable de las películas, pero sus últimos cambios les ha permitido en cierto modo coger el pulso a lo que está causando fervor y discusión. Su tímida pero clara apertura a los géneros fantásticos ha hecho posible que sensaciones como ‘Todo a la vez en todas partes’ sean canonizadas.

Impuestos, lavadoras y realidades paralelas

La alocada y desatada película de ciencia ficción de los Daniels, protagonizada por una Michelle Yeoh también oscarizada, arrasó en su año en premios y distinciones como el de mejor película. Una coronación al fenómeno cinéfilo que fue hace unos años, y que hoy se va a poder ver en televisión a través de La 2 a partir de las 22:20 (también se puede encontrar en streaming a través de Amazon Prime Video).

Evelyn lleva años tratando de sacar adelante el negocio familiar de una lavandería desde que se mudaron desde China a Estados Unidos. Un trabajo que casi le cuesta la relación con una hija a la que siempre le costó entender. Ahora que la empresa corre riesgo por problemas de impuestos, la familia al completo acudirá al edificio de Hacienda sin darse cuenta de que va a introducirles en un multiverso mayor de lo que pueden asimilar.

Los Daniels desarrollan aún más ese universo fílmico tan amplio que no se concierne exclusivamente a lo cinematográfico. Sí, hay uso de la historia del cine cómico, del de artes marciales, de la ciencia ficción chatarrera, del drama familiar indie y hasta de animación, pero vuelcan también códigos del lenguaje de Internet que muestran el progresivo aunque lento paso de nuevas generaciones para seguir ampliando las posibilidades del lenguaje cinemático.

Su estilo lanzado, tan alucinante como inconsciente a ratos, ya fue asentándose en sus primeros pasos desde la pura independencia, y que con un poco más de medios deciden desplegar incluso con más ambición. Pero nunca se desvían demasiado de un mismo eje, que es su protagonista principal y sus relaciones complejas con los miembros de su familia y la presión que el mundo a su alrededor le impone.

Son muchas las cosas que lanza a la pared, como si fueran espaguetis que están intentando comprobar si se quedan pegados. No todos lo hacen, pero los que sí causan una gran mezcla de asombro, diversión y emoción. Mientras esperamos todavía a ver cómo sus autores desarrollan su carrera, ‘Todo a la vez en todas partes’ ya ha conseguido convertirse en un favorito sentimental para toda una generación.

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