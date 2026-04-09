El regreso de 'Hunter x Hunter' se acerca. Yoshihiro Togashi trae noticias muy prometedoras bajo la manga con una de las mayores actualizaciones en años

Si somos de los que aún seguimos enganchados a 'Hunter x Hunter', ya estamos mentalizados para echarle paciencia a la vida. La mala salud de Yoshihiro Togashi le ha llevado varias veces a pausar su manga mientras adelanta los siguientes capítulos al ritmo que puede, pero ahora el creador de Gon y Killua tiene buenísimas noticias.

¡Ya casi estamos!

El manga de 'Hunter x Hunter' lleva en su actual hiato desde diciembre de 2024, cuando se publicó el capítulo 410 en la revista Weekly Shonen Jump. Desde entonces Togashi no ha parado y nos ha ido poniendo al día de vez en cuando con su avance, pero ahora nos ha dejado la actualización más prometedora hasta la fecha.

"Terminé el entintado completo del capítulo 430. El período de publicación de los capítulos 420 en adelante será anunciado por el departamento editorial de Jump", escribió Togashi desde su cuenta de X. "Estoy recibiendo un montón de apoyo para esforzarme de mi esposa.

Togashi acompañó la publicación con una ilustración homenajeando 'Sailor Moon' de su esposa Naoko Takeuchi, otra mangaka lengendaria. Hasta el momento Togashi iba trabajando en tandas de diez capítulos antes de retomar la publicación de 'Hunter x Hunter' pero esta vez está cerca de completar un total de veinte.

Esto equivaldría, aproximadamente, a medio año de publicación. Ahora falta por confirmar cuándo regresa del todo 'Hunter x Hunter', aunque teniendo en cuenta que este abril arrancan nuevas series y se está reconfigurando la parrilla de la revista es muy posible que tengamos algo definitivo en los próximos meses.

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