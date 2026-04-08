Hoy en Netflix, una sensacional película de aventuras firmada por uno de los mejores directores de nuestro tiempo

El catálogo de Netflix es inmenso, a lo que hay que añadir que muchos títulos van renovándose cada cierto tiempo, lo que muchas nos obliga a navegar de forma incansable para intentar encontrar algo que nos apetezca ver en la plataforma. A mí me gustaría recomendaros hoy una extraordinaria película de aventuras que encontraréis allí, la cual está además firmada por Robert Eggers, uno de los mejores directores de nuestro tiempo.

El nombre de Eggers seguramente haya hecho que muchos sepan ya que me refiero a 'El hombre del norte', el tercer largometraje dirigido por él. Con un impresionante Alexander Skarsgård al frente del reparto, en ella encontraréis un relato que mezcla terror folk, venganza, fantasía y aventuras para transportarnos a los años de esplendor de los vikingos.

Épica y espectacular

De hecho, 'El hombre del norte' bebe mucho de la mitología nórdica, tanto es así que parte de la misma leyenda que luego sirvió como inspiración a William Shakespeare para la creación de 'Hamlet'. Eso es algo que se percibe en la película en lo referente a las ansías de venganza de su protagonista, pero Eggers se desmarca con un enfoque de corte más sobrenatural que sirve como punto de eje para una de sus grandes virtudes: la atmósfera enrarecida que se adueña en todo momento de la función.

Eso es fruto tanto del cuidado trabajo en la puesta en escena de Eggers como en su colaboración con Jardin Blaschke, director de fotografía de todos sus largometrajes hasta la fecha. Aquí eso da pie a una fuerza visual pocas veces vista en Hollywood que supera con creces el interés de un guion eficaz pero que por sí mismo no está al nivel que la película en su conjunto.

Tampoco me olvido del trabajo de su reparto, donde jamás hay miedo a abrazar el exceso, pero siempre con la idea de encajar en el enfoque que propone Eggers para la historia. Desde Ethan Hawke hasta Nicole Kidman, sin olvidarnos de Willem Dafoe y Anya Taylor-Joy, un conjunto de actores espectacular para ofrecernos una película tan épica como ambiciosa.

Eso sí, 'El hombre del norte' no es una película que busque gustar a todo el mundo -y tampoco una obra redonda-, por lo que es perfectamente posible que genere un rechazo claro en algunos espectadores. Dentro de unos límites, siempre preferiré a alguien que se atreve a algo así que quienes se contentan con la mediocridad y no molestar a nadie.

Por desgracia, 'El hombre del norte' sufrió un rotundo fracaso comercial en cines, pues su presupuesto se fue hasta los 90 millones de dólares -aunque algunas fuentes rebajan esa cantidad hasta los 70- y apenas logró recaudar 69 millones antes de abandonar las salas de todo el mundo. Eso sí, Eggers no tardaría mucho en recuperarse del chasco, pues 'Nosferatu' es su trabajo más taquillero con unos ingresos mundiales de 181 millones.

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