Últimos días para ver en streaming esta fabulosa comedia romántica. Un romance de oficina en el que todo el mundo tiene vergüenzas que ocultar

Según me he ido haciendo más mayor, lógicamente me va costando más conectar con las historias de adolescentes. Así que cuando cazo algún anime protagonizado por adultos, suelo caer directa.

Esto es un poco lo que me pasó con 'Wotakoi: Qué difícil es el amor para un otaku', una fabulosa comedia romántica de oficina con dos protagonistas que se reencuentran después de muchos años.

Está complicada la cosa

'Wotakoi: Qué difícil es el amor para un otaku' sigue a Hirotaka y Naruki, quienes eran amigos en el cole y en el instituto pero perdieron el contacto. Años después, se reencuentran cuando Naruki entra a trabajar a una nueva oficina, y allí está Hirotaka.

Poniéndose al día con sus vidas, Naruki se lamenta de que le cuesta mucho mantener a los novios cuando estos descubren que es una otaku de cuidado y que le gusta el yaoi. Y como Hirotaka ya conoce sus secretos y él es un niño rata que ama los videojuegos, le propone salir juntos porque no tienen nada que ocultarse. Así empieza una relación entre ambos, mientras descubren que no son los únicos en su oficina en ocultar sus hobbies por el "qué dirán".

Si nos gustan las comedias románticas ligeras, 'Wotakoi: Qué difícil es el amor para un otaku' te pone de buen humor facilísimo. Es divertidísima, y aunque tiene una animación un tanto limitada no le hace falta más. Es tierna, graciosa y con unos personajes que te caen bien desde el primer momento, y verles conciliar su vida dentro y fuera de la oficina a veces es como un mazazo de realidad.

El anime de 'Wotakoi' solo constó de 11 episodios que ahora mismo tenemos disponibles en Amazon Prime Video, pero a partir del próximo 11 de abril deja la plataforma. La serie no está en ningún otro servicio de streaming, así que si todavía teníamos pendiente esta romcom, mejor aprovechar estos días mientras aún se pueda.

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