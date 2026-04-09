Era uno de los anime isekai más esperados del año, y ahora ha sido salpicado por la polémica. Ni Wit Studio se libra de las acusaciones de usar IA

Ya han pasado cuatro años desde que se despidió 'Ascendance of a Bookworm', así que su regreso este abril situaba al anime entre los más esperados de la temporada. 'Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke' prometía ser una nueva etapa brillante para el isekai, ya que además cambiaba a las manos de Wit Studio, el estudio detrás de 'Spy x Family' y 'Ranking of Kings'.

No se libra nadie

Sin embargo, el estreno de los nuevos episodios ha quedado empañado por las acusaciones de uso de inteligencia artificial. Y es que desde que la IA generativa se ha ido refinando, lo cierto es que ya no podemos simplemente fijarnos en dedos de más o miradas vacías, pero aún así los fans han localizados varios indicios sospechosos en el nuevo opening de 'Ascendance of a Bookworm'.

Como muchos fans señalan, hay muchos detalles en el fondo de la secuencia de opening, que trata de imitar un estilo Art Nouveau pero deja con un resultado un tanto irregular en algunos fotogramas.

"Vaya porquería habéis usado aquí", señalaba un fan, mostrando las irregularidades del fondo con el "slop" habitual de la IA generativa, mientras que otro comentaba que "Así que un anime que empezó con una chica que tenía un amor tan grande por los libros que empezó a crearlos a mano porque no se los podía permitir... ahora usa IA para su opening. ¿Qué le habéis hecho a Myne?"

"Se acabó, aunque pudiera colar en Japón, los videos hechos con IA van a generar un escándalo brutal en el extranjero. No va a venderse y los fans no van a tragar", señaba otro fan. Otros comentaban que "Esto es repugnante y un insulto para los fans del anime en todo el mundo."

Por ahora desde Wit Studio no han hecho ningún comunicado oficial para explicar la situación. Aunque el productor Keita Yoshinobu ha acreditado en su propio post de X al director Kazuto Nakazawa por los storyboards y la animación del opening, a Saki Fujii por la dirección y al director de animación Aiko Minowa por las ilustraciones.

Sí que es cierto que los errores en los fondos se podrían tratar de errores humanos por los tiempos de producción, y cada vez se está volviendo más complicado diferenciar contenido producido por IA del arte humano. Que Wit Studio lanzase hace unos años un corto producido con inteligencia artificial tampoco ayuda, pero en cualquier caso el daño a su reputación y a 'Ascendance of a Bookworm' ya está hecho.

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