Netflix lleva años prometiendo hacer menos películas y que sean mejores. Ya tenemos pruebas de que ha cumplido una de las dos

Desde Netflix llevan años prometiéndonos que se van a centrar menos en el volumen de películas que estrenan y que además van a prioridad la calidad. Es algo que siempre sonaba bien, pero también dejaba la impresión de que no lo estaban cumpliendo para nada. Pues bien, ya tenemos pruebas de que sí han conseguido una de las dos cosas, pero no es la que realmente nos importa.

Desde Netflix & Chiffres han hecho un repaso exhaustivo a los lanzamientos cinematográficos de la plataforma durante estos últimos años y han descubierto que es totalmente cierto que se están haciendo menos películas originales. La prueba de ello es que el primer trimestre de 2022 se lanzaron 50, una cifra que ha ido bajando de forma paulatina desde entonces hasta quedarse en apenas 23 en el primer trimestre de 2026.

La tendencia además es clara, pues en 2023 se bajó a 39 películas originales, quedándose en 34 en 2024 y en 33 en 2025. Las 23 de 2026 suponen además el mínimo desde 2017, un año en el que la apuesta por el cine de la plataforma empezaba a coger fuera -recordemos que su primer largometraje original se estrenó en octubre de 2025-, pero que todavía estaba muy lejos de en lo que se convertiría después.

Obviamente, esto no es una garantía de que vaya a seguir produciéndose el resto del año, pero sí deja claro que la plataforma se está tomando en serio la promesa de estrenar menos películas. Lo de centrarse más en la calidad de las mismas sí es algo que sigue en el aire, pues siguen llegando algunas buenas, pero yo no he notado ahí que haya mucha evolución con respecto a otros años.

De hecho, mi lista con las mejores películas de Netflix en 2025 acabó incluyendo una cantidad menor de títulos que la de 2024. Es posible que se me escapara algo, pero ahí sí que veo claro que el cambio de tendencia todavía está por llegar, pues en el caso de 2026 todavía es pronto para pronunciarse al respecto.

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