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Es una de las series de ciencia ficción más infravaloradas de Apple TV. Su temporada 2 ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes

Adaptación de la novela homónima, 'Materia oscura' volverá este próximo agosto

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Dentro del cada vez más variado catálogo de Apple TV, se nota el inmenso cariño que le tienen a la ciencia ficción. Y es que prácticamente siempre tienen alguna serie de este género en emisión. A pesar de que a veces pasan algo desapercibidas o no logran tener el visto bueno de parte del público. Y ahora regresa una de las que puede ser más infravaloradas del catálogo.

Apple TV ha desvelado las primeras imágenes y la fecha de estreno de la temporada 2 de 'Materia oscura'. La aclamada adaptación de la novela de Blake Crouch regresa a nuestras pantallas el 28 de agosto. Prácticamente dos años después de su estreno en 2024.

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Nuevos saltos

En esta temporada 2 retomamos la historia de los Dessen, que están adaptándose a un mundo que parece seguro después de su odisea interminable entre realidades alternativas. 

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Según la sinopsis oficial:

«La segunda temporada retoma la historia de los Dessen, que se adaptan a una vida tranquila en un mundo que finalmente parece seguro, hasta que lo inimaginable los obliga a huir nuevamente. A medida que la obsesión de Jason con la Caja se intensifica, la creciente paranoia de Daniela amenaza con romper su frágil estabilidad. Mientras tanto, Amanda y Ryan unen fuerzas en un intento desesperado por volver a casa. Y Blair está decidida a detener a Dessen, mientras que Leighton persigue sin descanso su visión de crear un mundo perfecto.»
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Joel Edgerton, Jennifer Connelly y Alice Braga encabezan el reparto de 'Materia oscura' junto a Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley y Amanda Brugel. 

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Blake Crouch es el responsable de desarrollar la adaptación de su propia obra. Adaptación en la que decidió desviarse un poco para no dar a la audiencia el mismo final. La temporada 2 constará de diez episodios.

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